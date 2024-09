A- A+

IBGE Alckmin diz que menor taxa de desemprego reflete Brasil construído com 'trabalho' e 'dedicação' Conforme a Pnad Contínua, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 6,6% no trimestre encerrado em agosto deste ano

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 27, em suas redes sociais, que os dados sobre desemprego registrados pelo Pnad refletem um Brasil construído com "trabalho e dedicação todos os dias".

"Hoje, o Brasil alcançou a menor taxa de desemprego da história: 6,6%! Isso não é apenas um número, é um País com pessoas empregadas, com salário no bolso e comida na mesa", escreveu Alckmin na rede social Threads, da Meta. "Esse é o Brasil que construímos com trabalho e dedicação todos os dias, presidente Lula!", concluiu.

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 6,6% no trimestre encerrado em agosto deste ano. No mesmo período de 2023, o indicador foi de 7,8%, enquanto no trimestre finalizado em julho de 2024, estava no patamar de 6,8%

