acordo AliExpress e Magazine Luiza selam parceria e vão vender produtos nos marketplaces das duas Nova taxação para compras até US$ 50 abriu caminho para acordo assinado na China, diz presidente do Magalu

A AliExpress e o Magazine Luiza vão atuar em parceria no Brasil, com vendas de produtos nos dois marketplaces, segundo anúncio feito na manhã (horário do Brasil) desta segunda-feira (24), diretamente da sede do AliBaba, na China.

E que deve ser implementada ao longo do terceiro trimestre deste ano.

O acordo, em formato inédito para as duas plataformas, começou a ser negociado pouco mais de sete meses atrás. E prevê que o Magalu irá vender itens de sua linha de produtos próprios no marketplace da AliExpress no Brasil.

Ao mesmo tempo, a empresa do AliBaba vai incluir os produtos de sua linha Choice no marketplace do Magazine Luiza.

"A negociação acelerou no último mês, após a nova taxa aprovada no Congresso. Ficamos muito confortáveis de assinar o acordo e fazer o anúncio dessa parceria", disse Frederico Trajano, CEO da Magazine Luiza. "As duas plataformas têm no Brasil, juntas, mais de 700 milhões de visitas por mês. São 60 milhões de clientes ativos nos dois canais. Com sortimentos complementares, a chance de conversão (de vendas) é muito alta. Amplia nossa força de compra".

Ele frisou que a globalização do comércio eletrônico e as vendas inter-fronteiras são uma realidade e que nunca foi contra esse processo.

"Eu achava que faltava isonomia (tributária). E com a taxa aprovada agora, igualou muito. É um negócio mundial. Impossível não conviver com ele e a globalização dos mercados", destacou.

Anúncio feito na China

O executivo participou de uma coletiva de imprensa com transmissão on-line, realizada diretamente da sede do grupo chinês, na qual estavam ainda Kai lee, CEO do AliExpress para a América Latina, e Briza Bueno, diretora da plataforma para a região.

Trajano reforçou que a estratégia está ancorada no aumento das vendas do canal digital por meio da complementariedade de categorias que vão abastecer os dois marketplaces agora parceiros.

No último dia 12, o Congresso aprovou uma taxação de 20% para compras no internacionais no valor de até US$ 50 feitas em plataformas de e-commerce que integram o Remessa Conforme, programa de conformidade fiscal da Receita Federal.

Está pendente a sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acima de US$ 50, o imposto de importação devido é de 60%.

Linha premium da AliExpress

A linha Choice do AliExpress, explicou Briza, inclui amplo grupo de produtos do tipo de cauda longa, passando por categorias que vão de beleza, passando por escritório e alcançando eletrônicos.

A estimativa das duas companhias é, ao longo do tempo, ir ampliando o sortimento que cada uma vai oferecer na plataforma parceira.

De início, as entregas dos produtos comprados ficarão a cargo da plataforma de origem do produto, que seria a opção mais “fácil” para acelerar o início das vendas em parceria, explicaram Briza e Trajano.

Questionada sobre a certificação dos produtos que passarão a integrar o marketplace do Magalu, Briza afirmou que a Choice passa por critérios de certificação de acordo com o que pede a legislação brasileira.

"Vamos atuar com o mesmo rigor aplicado em nossa plataforma, utilizando filtros, ferramentas de inteligência artificial para checar todos os produtos e seguirmos confiantes no que estamos trazendo ", disse ela. "Há muita oportunidade de colaborar mais. As companhias veem muitas sinergias olhando para frente, com foco em melhorar a digitalização no Brasil".

No Magazine Luiza, esses itens vindos de fora também passarão, automaticamente, pelos trâmites exigidos pelo Remessa Conforme, disse Fred Trajano.

Ele afirma que o objetivo é conectar os itens do AliExpres em todos os canais de vendas digitais da varejista.

