A Amazon.com está suspendendo todas as entregas comerciais com drones após dois de seus modelos mais recentes caírem em condições de chuva em uma instalação de testes.

A empresa informou nesta sexta-feira (17) que está suspendendo imediatamente as entregas de drones no Texas e no Arizona para corrigir o software das aeronaves.

Este é o mais recente revés de um programa que avança lentamente em direção a um serviço comercial abrangente, mais de 11 anos após o fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciar a iniciativa de construir drones capazes de entregar produtos aos clientes em menos de meia hora.

Em um incidente ocorrido em dezembro, mas que ainda não havia sido relatado, dois drones MK30 caíram durante voos no aeroporto de Pendleton, Oregon, utilizado pela Amazon para testes, com um deles pegando fogo no solo.

Posteriormente, a empresa descobriu que o problema era relacionado ao software, causado pela chuva leve na qual as aeronaves estavam voando na ocasião.

Os drones MK30, autorizados pela Administração Federal de Aviação (FAA) em outubro para iniciar operações, estavam entregando pacotes nas casas de clientes em College Station, Texas, e Tolleson, Arizona, um subúrbio próximo a Phoenix.

Projeção da máquina

A máquina de seis hélices foi projetada para ser mais leve e silenciosa do que seu antecessor, o MK27-2, e capaz de voar sob chuva leve.

"Estamos atualmente no processo de fazer alterações no software do drone e, voluntariamente, pausaremos nossas operações comerciais", disse o porta-voz da Amazon, Sam Stephenson, em um comunicado após a Bloomberg perguntar sobre os recentes acidentes.

As entregas serão retomadas assim que as atualizações forem concluídas e aprovadas pela FAA, disse Stephenson. Os funcionários das unidades de drones, informados sobre a suspensão na sexta-feira, continuarão recebendo salários durante a pausa.

"A segurança é a base de tudo o que fazemos no Prime Air, e nosso drone MK30 é seguro e está em conformidade", acrescentou Stephenson. "Ele foi projetado para responder com segurança a eventos desconhecidos de uma maneira previsível, e a arquitetura geral do drone tem funcionado como esperado."

Entrega de 500 milhões de pacotes

A operação de drones da Amazon, chamada Prime Air, tem como objetivo entregar cerca de 500 milhões de pacotes por ano até o final da década.

A unidade alcançou um marco regulatório importante nos EUA no ano passado, recebendo autorização da FAA para operar suas aeronaves além da linha de visão de seus operadores remotos.

No entanto, o alcance do Prime Air permanece limitado a testes em pequena escala no Arizona e no Texas. Um local de teste na Califórnia foi fechado no ano passado.

No mês passado, a empresa realizou seu primeiro voo de teste na Itália e planeja lançar um serviço mais amplo este ano. A Amazon também busca aprovação para começar a fazer entregas no Reino Unido.

Em outro episódio, também ainda não relatado, ocorrido no início de setembro, duas aeronaves colidiram em um aparente caso de erro do operador. A empresa estava testando como o MK30 se comportaria caso uma das hélices da aeronave falhasse, de acordo com um relatório da FAA sobre o incidente.

