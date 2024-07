America do Sul: qual o país está entre os três mais belos do mundo?

A- A+

Pela primeira vez, gerando grande surpresa, a Colômbia alcançou o reconhecimento sem precedentes de país da América do Sul mais bonito do mundo e o terceiro a nível global em 2024. Um destino que deve estar na lista dos turistas. O feito se deve à sua diversidade geográfica, grande beleza natural e ao seu compromisso com a conservação ambiental e o turismo sustentável.

O país foi destacado por sua oferta de ambientes naturais que vão desde montanhas majestosas até florestas tropicais exuberantes, tornando-o um destino obrigatório para os amantes da natureza e da aventura.

O estudo internacional realizado por um site britânico em colaboração com a Forbes destaca sete fatores-chave que contribuem para a beleza e diversidade do país sul-americano: a presença de vulcões, montanhas, recifes de coral, áreas protegidas, costas, florestas tropicais e glaciares.

Com uma pontuação de 7,16 em 10, a Colômbia supera vários países latino-americanos e fica abaixo apenas da Indonésia e da Nova Zelândia no mundo. O Brasil não aparece no ranking.

Confira a lista dos 50 países mais bonitos do mundo:

Indonésia Nova Zelândia Colômbia Tanzânia México Quênia Índia França Papua Nova Guiné Comores Equador Estados Unidos Vanuatu Japão Ilhas Salomão Itália Filipinas Peru Austrália Costa Rica Noruega Argentina Granada Malásia Tonga Irã São Vicente e Granadinas São Cristóvão e Neves Chile China Samoa Bolívia Nicarágua Eritreia Jamaica Cabo Verde Grécia Tailândia Venezuela El Salvador Mianmar Uganda Islândia Rússia República Dominicana Suíça Ilhas Marianas do Norte Haiti Panamá Suécia

