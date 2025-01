A- A+

Redes Sociais Americanos já começam a escolher substituto do TikTok. Veja quais são as opções além do RedNote Plataformas em destaque esta semana não são os rivais óbvios da plataforma, como Instagram ou Snapchat. Confira as opções mais buscadas

O TikTok ainda está disponível nos Estados Unidos, mas a perspectiva de uma possível proibição no domingo já faz muitos americanos buscarem alternativas, segundo a CNN.

Mas não são os concorrentes mais óbvios, como Instagram, YouTube, Snapchat ou X, que têm se destacado.

Plataformas mais novas estão ocupando esse espaço - incluindo o RedNote, cuja média diária de downloads do aplicativo chinês RedNote (“Livro Vermelho”, em português) quadruplicou.

No rol de opções mais buscadas há apps como o Lemon8, Clapper, Flip e Fanbase. Veja a seguir as opções mais buscadas:

Lemon8

Desenvolvido pela ByteDance, controladora do TikTok, o app Lemon8 tem uma proposta semelhante ao Pinterest, também viu um aumento em sua popularidade. A empresa começou a aumentar a promoção da plataforma entre os usuários americanos no início de 2023, quando o CEO do TikTok, Shou Chew, foi convocado ao Congresso para prestar esclarecimentos sobre as práticas de proteção de dados do app.

Clapper

Já o Clapper, uma plataforma de vídeos curtos com recurso de conversas em áudio ao vivo, similar ao X, informou à CNN ter conquistado 1,4 milhão de novos usuários na última semana, sendo 400 mil apenas na quarta-feira.

Flip

O Flip, focado em vídeos curtos voltados para compras, atualmente ocupa a sexta posição na Apple App Store. No domingo, a plataforma publicou um pedido de desculpas aos usuários após um crescimento inesperado ter causado lentidão e até instabilidade completa para a maioria dos usuários.

Fanbase

O Fanbase também tem ganhado destaque entre os americanos. A rede social combina recursos do TikTok, Instagram e Snapchat, e oferece desde vídeos curtos e longos até imagens, stories, transmissões ao vivo e salas de áudio. Ele é gratuito, mas o app permite acesso a conteúdos exclusivos por meio de assinatura.

Veja também