Brasil André Esteves, do BTG, prevê que Brasil vai crescer mais de 2,5% em 2024 Banqueiro ressalta que país está muito melhor do que em qualquer outro momento da história e disse que será o quarto ano seguido que vai surpreender no crescimento

O banqueiro André Esteves, fundador do BTG Pactual, disse esperar que a expansão econômica do Brasil seja de mais de 2,5%, o “quarto ano seguido que o Brasil vai surpreender no crescimento”.



Ele completou dizendo que, nos últimos dez anos, o país foi o mais reformista do mundo e “está muito melhor do que em qualquer outro momento da história”.

— A gente nunca teve no emprego formal uma proporção tão grande de trabalhadores ganhando mais do que o salário mínimo — disse durante participação no Forum Esfera, realizado no fim de semana no Guarujá, litoral de São Paulo.

— Essas são estatísticas com todos os desafios que a gente tem pela frente, que nos devem trazer orgulho. Isso acontece por uma sequência de acertos — afirmou Esteves, citando como exemplos as reformas trabalhista e da previdência, as privatizações e a independência do Banco Central.





Esteves fez elogio ao Ministério da Fazenda “pela obstinação de entregar um quadro fiscal equilibrado, porque não é simples”:

— Finanças públicas equilibradas significam juros de equilíbrio neutro, baixos ou mais baixos de onde eles estão, e acho que o Ministério da Fazenda compreendeu isso de uma maneira muito clara e tem perseguido isso.

O banqueiro disse ainda que a sociedade está sinalizando que o aumento da carga tributária chegou ao limite, “o que significa que se a gente precisa chegar no equilíbrio fiscal, a gente precisa trabalhar também do lado da otimização dos nossos gastos.

