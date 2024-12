A- A+

BRASIL Anúncio do IR: Haddad diz que pacote atende expectativa para resultados fiscais e nega populismo Ministro reiterou, porém, que, se as medidas não forem suficientes, o governo pode "voltar à planilha".

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o pacote fiscal apresentado na semana passada atende o que a área econômica do governo pretende para os resultados fiscais nos próximos anos.



Haddad reiterou, porém, que, se as medidas não forem suficientes, o governo pode "voltar à planilha".

— Acredito que vamos superar isso (insegurança do mercado). Existe também da parte do governo medidas que precisam ser tomadas. Se entendermos que essas medidas não são suficientes, vamos ter que voltar para planilha, buscar novas soluções. Mas acredito que o que foi endereçado neste momento atende o que a área econômica pretende atingir de resultados fiscais nos próximos anos — disse Haddad em evento do site Jota.

Haddad ainda negou populismo no anúncio feito, junto com o pacote fiscal, do aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil.

Questionado sobre o impacto das medidas no mercado, o ministro pediu para se fazer uma distinção entre chamou de "intermediação financeira," que são os bancos, e os fundos de gestão de patrimômio.

— Quando você ouve uma pessoa ligada à intermediação financeira, como hoje por exemplo, tem várias pessoas dizendo que o governo mandou um pacote que está sendo subestimado no mercado, que está tendo um exagero nas leituras que estão sendo feitas — afirmou.

Veja também

PAGAMENTO Apesar de avanço do Pix, população ainda tem hábito de guardar notas e moedas, diz BC