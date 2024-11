Anvisa adota inteligência artificial na análise de medicamentos; entenda

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (11) que adotou uma ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) no processo de análise de limites de impurezas em medicamentos.

"A análise de qualificação das impurezas e produtos de degradação é parte integrante da análise de segurança no âmbito do registro e do pós-registro de medicamentos. A atividade é obrigatória quando os limites encontrados nos produtos são superiores aos limites estabelecidos pela norma (RDC 53/2015), pelos guias internacionais sobre o tema e pelas Farmacopeias reconhecidas pela Anvisa", diz a nota da autarquia.

No Brasil, as empresas farmacêuticas precisam fornecer dados para cada uma das impurezas presentes nos medicamentos. E dessa forma, a Anvisa analisa em quais quantidades elas se apresentam, para garantir a permanência no limite seguro.

"Considerando que algumas impurezas podem se repetir em diferentes medicamentos, a solução tecnológica desenvolvida pela Agência permite o aproveitamento de conhecimento prévio na análise de qualificação de impurezas", ressalta o anúncio.

A nota também ressalta que isso tornará o processo de identificação das impurezas ainda mais rápido. Além disso, a partir dos dados, será possível fazer o agrupamento e a sistematização dos dados sobre as impurezas.

"Todas as petições de qualificação de impurezas que aguardam análise serão submetidas à nova ferramenta. Para as petições já protocoladas na Agência, não é necessária nenhuma ação por parte das empresas", conclui a nota.

