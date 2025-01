APM Terminals Suape inicia construção do terminal e abre seleção de contratados

A- A+

A APM Terminals Suape deu mais um passo importante ao contratar as empresas Consag, HTB e Piatec para a construção do primeiro terminal 100% elétrico da América Latina.

A empresa Consag, reconhecida por sua expertise em projetos sustentáveis, será responsável pela construção do pátio de contêineres. Já o consórcio formado pelas empresas HTB e Piatec ficará encarregado das obras do cais e dos edifícios destinados ao Armazém (CFS), à Oficina de Manutenção e à reforma do prédio administrativo da APM Terminals.

Em novembro, a cravação da primeira estaca no cais marcou o início oficial das obras. O consórcio HTB/Piatec assumirá o design e a construção do novo cais de atracação, que incluirá a instalação de trilhos para guindastes STS, defensas marítimas, pavimentação de alta resistência e provisão de energia em terra. Além disso, será realizada a dragagem do berço de atracação para garantir a operação plena do terminal.

“Este é um marco importante para a APM Terminals Suape e para o setor portuário brasileiro. Escolhemos as empresas contratadas após uma avaliação minuciosa das propostas técnicas e comerciais. A APM Terminals Suape será um dos terminais mais modernos do Brasil e a expectativa é que o terminal entre em operação no segundo semestre de 2026, sendo o primeiro terminal de contêineres totalmente eletrificado do Brasil”, enfatiza Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém.

“Este é um projeto desafiador, com grandes exigências em termos de engenharia e cronograma. Nossa equipe está totalmente comprometida em entregar um terminal de excelência, cumprindo os mais altos padrões de qualidade e segurança. Estamos coordenando de perto todas as fases para garantir a perfeita integração do projeto, atendendo às normas técnicas brasileiras e internacionais. A construção do terminal 100% elétrico é um marco para o setor, e nosso objetivo é garantir que todas as estruturas, do pátio ao cais, atendam a essa visão de responsabilidade ambiental e modernidade”, comenta Michael Dandanell, diretor de projetos da APM Terminals Suape.

APM Terminals

A APM Terminals opera uma das redes portuárias mais abrangentes do mundo, auxiliando os seus clientes a expandirem seus negócios e obterem maior eficiência, flexibilidade e confiabilidade na cadeia de suprimentos. Na região das Américas, a APM Terminals opera 14 terminais em 8 países e faz parte do Grupo A.P. Moller-Maersk, que atua em mais de 130 países e emprega mais de 110 mil pessoas, em todo o mundo.

Veja também

OPERAÇÃO DE CRÉDITO Governo convoca reunião para discutir mudança no teto de juros consignado do INSS