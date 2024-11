A- A+

Coluna Movimento Econômico Investimento da APM em Suape é estímulo para cabotagem O investimento nos equipamentos para Suape, da ordem de R$ 240 milhões, é o mesmo que foi feito pela APM no seu terminal no porto cearense do Pecém

Em agosto de 2026 entrará em operação o terminal de contêiner da APM Terminals no Porto de Suape. Ontem, a empresa lançou a pedra fundamental, dando início às obras de sua operação, uma das três em curso no mundo, num investimento de R$ 1,6 bilhão.



O diretor-presidente do terminal da APM Terminals para Suape, o dinamarquês Daniel Rosa, disse que o Tecon da companhia contará com os maiores guindastes disponíveis no mundo, para garantir aos armadores que eles podem enviar seus navios a Suape sem preocupação com infraestrutura.



O investimento de R$ 240 milhões nos equipamentos para Suape é o mesmo que foi feito pela APM no seu terminal no porto cearense do Pecém, também dirigido por Rosa. Isso é importante porque a companhia quer atrair mais navios vindos do Canal do Panamá, da Europa e da Ásia.



Hoje, por conta da crise no Oriente Médio, os navios que saem da Ásia não estão passando pelo Canal de Suez. Fazem a rota pelo Cabo da Boa Esperança. Leonardo Levy, diretor de investimentos da APM Terminals para as Américas, diz que, eventualmente, navios que saem da Ásia poderiam vir por Suez, passar pelo Estreito de Gibraltar e seguir para Suape, em vez de desembarcar suas mercadorias no Porto de Santos (SP), de onde sobem via cabotagem até Manaus.



“O que acontece nessa jornada é que a capacidade dos navios da cabotagem fica ocupada com cargas que vão de Santos para Manaus. Se esses navios pararem em Suape para descarregar aqui a carga da Ásia, desbloqueamos a capacidade na cabotagem de Santos a Suape. Ou seja, damos mais opção para quem quer usar a cabotagem”, analisa Levy.



Com o Tecon da APM, Suape se tornará o primeiro porto do Nordeste e o quarto do Brasil a ter dois terminais de contêiner ativos, o que projetará para o alto sua competitividade. Além de Suape, apenas os portos de Santos (SP), do Rio de Janeiro e o complexo Itajaí-Navegantes (SC) contam com dois terminais de contêineres.





Análise Ceplan

No próximo dia 27, das 14h às 19h, o seminário Análise Ceplan 2024/2025 reunirá empresários, gestores públicos, diretores de bancos e economistas para debater os desafios da infraestrutura física e digital do Nordeste. O evento conta com patrocínio da Caixa, Porto de Suape, Banco do Nordeste, da Agemar/Diz Aeroportos, da Sudene, do Grupo Moura e do Sindicato dos Operadores Portuários de Pernambuco (Sindope) e apoio da Folha de Pernambuco. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.



Portugueses no NE

O grupo português Casais, considerado o maior construtor de hotéis e resorts da Europa, vai apresentar o seu primeiro empreendimento no litoral nordestino. Presente em 17 países, a construtora é reconhecida pela experiência em técnicas de construção rápida e uso de materiais sustentáveis. A apresentação para investidores e mercado imobiliário será nesta terça-feira (26), às 16h30, no Novotel Recife Marina.



Orla de Olinda em alta

A CME Construção faz nova aposta na beira-mar de Bairro Novo, em Olinda, com o empreendimento Marcos Freire Residence. O mercado imobiliário da cidade vem aquecido desde a chegada do Shopping Patteo.



Empodera Afro

Para estimular o empreendedorismo protagonizado pela população negra no estado, o Sebrae/PE promove, no próximo dia 26 de novembro, a primeira edição do Empodera Afro. O evento gratuito e com acesso aberto ao público será realizado na sede da instituição, na Zona Oeste do Recife. As inscrições para o encontro podem ser feitas no site pe.loja.sebrae.com.br.



II Fórum ESG

O II Fórum ESG acontece na próxima terça-feira (26) no Riomar Trade Center. Será um dia todo voltado para quem quer aprofundar o entendimento sobre os pilares de Sustentabilidade, Governança e Inclusão no ambiente corporativo. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – PE.



GGTI

No próximo dia 27 acontece o GGTI Conecta 2024, reunindo gestores e diretores de tecnologia de empresas diversas, onde os participantes poderão discutir as tendências do setor e compartilhar cases de sucesso. Será das 8h às 22h, no Novotel Marina Recife.

