MERCADO Após dólar bater R$ 6,07, Banco Central vende US$ 845 mi em leilão à vista Leilão tem lote mínimo de US$ 1 bilhão

Em meio à disparada da moeda americana, o Banco Central realizou um leilão de dólar à vista na tarde desta sexta-feira.



Foram vendidos US$ 845 milhões, por meio de nove ofertas. O leilão foi anunciado após a moeda americana atingir a cotação máxima nesta sexta, a R$ 6,077.

O leilão é uma intervenção do BC no mercado de câmbio. Na prática, o órgão está injetando recursos novos no mercado. Normalmente, a autoridade monetária atua quando encontra alguma disfuncionalidade nas negociações.

Foi a segunda intervenção em dois dias. Nesta quinta-feira, o BC já tinha realizado um leilão com compromisso de recompra.

