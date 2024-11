A- A+

TECNOLOGIA Apple inicia venda do novo iPad mini no Brasil nesta quarta-feira (20). Veja preços e funções Novo tablet é compatível com os novos recursos de inteligência artificial

A Apple inicia nesta quarta-feira, dia 20, a venda do novo iPad mini no Brasil. O tablet, o primeiro em três anos, tem tamanho de 8,3 polegadas e custa entre R$ 5.999 e R$ 11.199.

O novo iPad mini conta com o Apple Intelligence, que reúne recursos de inteligência artificial generativa, que conta com versão beta (de teste) em inglês.

Na parte traseira, o iPad mini possui uma câmera grande-angular com resolução de 12 MP, mesma configuração da câmera frontal, que vem na posição vertical. São oferecidas três versões de memória interna: 128 GB, 256 GB e 512 GB.





Como comparação, o iPad Pro e o iPad Air, lançados em maio deste ano, têm tamanho entre 11 e 13 polegadas.

Nas cores cinza, roxo, azul e prata, o tablet vem equipado com o novo chip A17 Pro, que processa os novos recursos de IA e promete desempenho 30% superior em relação à geração anterior, oferecendo uma melhor experiência tanto para aplicativos voltados a designers quanto para jogos.

O novo iPad mini é compatível com Wi-Fi 6E, que oferece o dobro da velocidade da geração anterior. Além disso, ele também funciona com redes 5G e pode ser ativado com o eSIM, a versão virtual do chip.

A câmera traseira conta com a tecnologia "HDR Inteligente 4", que gera cores mais intensas. Além disso, a lente utiliza inteligência artificial para identificar automaticamente documentos e pode aplicar um flash para remover sombras desses documentos.

Como é comum entre os iPads, a versão mini também é compatível com o Apple Pencil Pro. O lápis possui um mecanismo de resposta tátil que envia uma leve vibração ao apertar, tocar duas vezes ou encaixar uma figura inteligente.

Ao pressionar o Apple Pencil Pro, o usuário recebe uma paleta de opções que permite mudar de ferramenta, espessura do traço e cor, sem interromper o processo criativo.

O novo iPad mini já vem com o sistema operacional iPadOS 18, que traz novas funções na calculadora e a possibilidade de personalizar os aplicativos da tela de início e da central de controle.

Nos Estados Unidos, as vendas começam a partir de 23 de outubro.

Veja os preços:

128 GB Wi-Fi: R$ 5.999 Wi-Fi e 5G: R$ 7.599

256 GB Wi-Fi: R$ 7.199 Wi-Fi e 5G: R$ 8.799

512 GB Wi-Fi: R$ 9.599 Wi-Fi e 5G: R$ 11.199

