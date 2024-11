Nvidia alcança US$ 3,43 tri e supera Apple como empresa mais valiosa do mundo

A- A+

A Nvidia se tornou a empresa mais valiosa do mundo nesta terça-feira, ultrapassando a Apple e destacando o quão dominante a inteligência artificial se tornou em Wall Street. As ações subiram 2,9%, alcançando U$ 139,93, o que resultou em uma capitalização de mercado de US$ 3,43 trilhões - à frente da Apple, que tem US$ 3,38 trilhões.

A Microsoft, que a Nvidia já tinha ultrapassado no mês passado, tem um valor de US$ 3,06 trilhões. O valor de mercado da Nvdia disparou nos últimos tempos: subiu mais de 850% desde o final de 2022.

"Nos últimos trimestres, parece que as pessoas basicamente só se importam com números da inflação, números de empregos e números da Nvidia ", diz Fall Ainina, diretor de pesquisa da James Investment Research.

"A Nvidia ultrapassar a Apple em valor de mercado não só transmite que ela é a maior beneficiária do ciclo da infraestrutura de IA, mas sugere que as pessoas esperam que o boom da IA continue ", acrescenta.

A fabricante de chips representa 7% do peso do índice S&P 500 e é responsável por cerca de um quarto do ganho de 21% do índice este ano.

A Nvidia já havia fechado com o título de maior empresa em junho, embora tenha mantido o recorde por apenas um dia.

Empresas apostam em IA

As maiores empresas em Wall Street estão todas fortemente expostas à inteligência artificial: Apple, com seus novos iPhones com IA; Microsoft, Amazon e Alphabet (dona do Google), com seus negócios de nuvem e serviços de IA; e Meta, com suas funcionalidades de IA e segmentação de anúncios.

Com exceção da Apple, essas empresas estão entre os maiores clientes da Nvidia e têm enfatizado seu compromisso em continuar investindo em IA.

Na semana passada, os resultados da Apple trouxeram preocupações sobre o crescimento de sua receita, junto com a demanda fraca na China. A Nvidia irá divulgar seus resultados ainda neste mês.

Não são apenas as maiores empresas em valor de mercado que estão investindo em IA, mas são também os melhores desempenhos de ações do ano. O avanço de 183% da Nvidia é o terceiro maior no S&P 500 neste ano, atrás apenas da Vistra — a produtora de energia que viu uma explosão na demanda relacionada à IA — e da empresa de software de análise de dados Palantir Technologies.

A força recente veio depois que a empresa acalmou as preocupações dos investidores sobre problemas envolvendo seu chip Blackwell, que foi adiado devido a dificuldades de engenharia, assim como sobre suas perspectivas de crescimento a longo prazo.

Analistas esperam que a receita da Nvidia mais do que dobre no ano fiscal atual e aumente outros 44% no ano seguinte, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Os analistas de Wall Street têm constantemente elevado as estimativas de ganhos e lucro da Nvidia no último trimestre.

Além do otimismo com o chip Blackwell, as recentes vendas da Taiwan Semiconductor (TSMC) mostraram forte demanda por IA, enquanto uma rodada de financiamento para a OpenAI resultou em uma avaliação de $157 bilhões. A OpenAI recentemente lançou um modelo de IA com capacidades de raciocínio, algo em que a Alphabet Inc. também está trabalhando.

"A implicação da IA é extraordinariamente grande, e essas grandes empresas de tecnologia estão investindo centenas de bilhões nela, com a Nvidia se beneficiando mais ", disse Ainina, da James Investment. — No geral, continua havendo uma boa perspectiva para suas projeções.

