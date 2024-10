Nvidia atinge US$ 3,5 trilhões em valor de mercado, novo recorde. O que essa empresa tem?

A- A+

A fabricante de chips Nvidia atingiu US$ 3,52 trilhões de valor de mercado nesta segunda-feira (21). As ações da empresa encerraram o dia com uma valorização de 4,14%, a US$ 143,71.

A companhia foi uma das principais beneficiadas pelo boom da inteligência artificial e passou a disputar o trono como a empresa mais valiosa de Wall Street — cargo que hoje pertence à Apple.

O marco de US$ 3,5 trilhões em valor de mercado tornou a Nvidia a segunda companhia a atingir essa marca. A primeira foi a Apple em 6 de julho — a empresa já chegou a valer US$ 3,6 trilhões, valor atingido em 16 de julho. Nesta segunda, os papéis da empresa responsável pelo iPhone terminaram em alta de 0,63%, a US$ 236,48, com um valor de mercado de US$ 3,59 trilhões.

As ações da Nvidia subiram nesta segunda, acompanhando a expectativa para os resultados financeiros das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos.

O próximo teste para a empresa será quando a Tesla, um cliente importante da fabricante de chips, divulgar seus lucros na noite de quarta-feira. A empresa de veículos elétricos usa computação de IA, contando com unidades de processamento gráfico da Nvidia, para treinar seu produto de assistência ao motorista e os robôs humanoides que a Tesla espera vender algum dia.

"O que estamos vendo é que a demanda por hardware da Nvidia é tão alta que muitas vezes é difícil obter as GPUs (unidades de processamento gráfico) ", afirmou o CEO da Tesla, Elon Musk, na teleconferência de resultados do segundo trimestre da empresa em julho.

"Estou bastante preocupado se realmente conseguiremos obter GPUs quando as quisermos."

A Nvidia tem dominado o mercado com seus chips altamente procurados que ajudam a alimentar data centers executando tarefas de computação complexas exigidas por aplicações de inteligência artificial. A demanda por seus aceleradores H100 está aumentando e ajudou a impulsionar as vendas do fabricante de chips em mais de 125% no ano passado.

De acordo com o CEO da empresa, Jensen Huang, o comportamento positivo recente das ações da empresa vem na esteira de uma produção “insana”. Analistas do Morgan Stanley afirmaram que há demanda para 12 meses do novo chip de IA criado pela empresa.

Em paralelo, os bons resultados financeiros da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, divulgados na última quinta-feira, também ajudaram a impulsionar outras fabricantes de chips e trazer uma perspectiva positiva para o setor.



Com o novo recorde, a fortuna de Huang aumentou, segundo o ranking de bilionários da Forbes, em US$ 4,9 bilhões (cerca de R$ 27,8 bi) entre sexta-feira e hoje, para US$ 125,4 bi (ou algo em torno de R$ 670 bilhões), um aumento de 4,08%.

