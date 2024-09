Alvo de investigação antitruste, Nvidia recebe intimação do Departamento de Justiça dos EUA

A- A+

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou intimações para a Nvidia e outras empresas enquanto busca evidências de que a companhia violou leis antitruste.

O movimento representa uma escalada da investigação sobre a fabricante de chips de inteligência artificial e atual principal fornecedora para a indústria de tecnologia.

O órgão americano, que antes enviou questionários para as empresas, agora está emitindo pedidos que obrigam os destinatários a fornecer informações, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Isso aproxima a investigação do governo de um possível processo formal.

Os reguladores estão preocupados que a Nvidia esteja dificultando a troca para outros fornecedores e penalizando compradores que não usam exclusivamente seus chips de IA, segundo fontes que pediram anonimato porque as discussões são privadas.

As ações da Nvidia, que sofreram uma queda recorde na segunda-feira, caíram ainda mais nas negociações após a notícia das intimações pela Bloomberg.

Apesar das quedas recentes, o valor das ações da Nvidia mais do que dobraram este ano — impulsionado pelo crescimento explosivo nas vendas da fabricante de chips com sede em Santa Clara, Califórnia.

Os reguladores estão contatando outras empresas de tecnologia para reunir informações. Quem lidera a investigação é o departamento americano, disseram as fontes. Representantes do DOJ e da Nvidia se recusaram a comentar a reportagem.

