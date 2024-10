A- A+

TECNOLOGIA Apple lança MacBook Pro com chips M4 e inteligência artificial. Veja o preço e as novidades Nos Estados Unidos, as vendas começam no dia 8 de novembro

Em uma semana cheia de lançamentos, a Apple apresentou o novo MacBook Pro com a criação de chips mais modernos, batizados de M4, tela fosca e maior resolução de câmera. No Brasil, o produto vai custar entre R$ 19.999 e R$ 92.698,80, na versão mais premium, mas ainda não há data marcada para o início das vendas por aqui.

Nos Estados Unidos, as vendas começam dia 8 de novembro. O novo Macbook Pro conta com tamanho de tela de 14 e 16 polegadas. São ainda três versões de chip, o M4, o M4 Pro e o M4 Max. O MacBook Pro vem com os recursos de inteligência artificial (IA) através do sistema chamado Apple Intelligence.

Nas cores preto e prata, o notebook conta com aceleradores de aprendizado de máquina na CPU, GPU e NPU (Neural Engine) para permitir maior agilidade nas tarefas de IA, como processamento de imagens, e maior eficiência energética. A Apple promete uma bateria que dura 24 horas e uma velocidade quase duas vezes maior em relação aos modelos anteriores com o chip M1.





Apple lança novo MacBook Pro com tela de nano-texture, que reduz o brilho e os reflexos — Foto: Divulgação

Novo tipo de tela

Assim como já ocorreu com o iPad e o iMac, o MacBook Pro conta com a opção de tela com nano-texture, que reduz o brilho e os reflexos para eliminar distrações, melhorando a experiência em ambientes bem iluminados e ao livre.





Câmera de 12 MP

Entre as novidades, destaca-se uma câmera frontal de 12 MP (com lente grande angular) que conta com uma tecnologia que centraliza o usuário na imagem. Há ainda seis alto-falantes.

Saída HDMI de 8K

Todos os modelos têm uma porta HDMI compatível com resolução de imagem de até 8K, saída para cartão SDXC e para recarga rápida (através do MagSafe), além de entrada para fones de ouvido.

IA embarcado

A nova versão vem com o Apple Intelligence, disponível em inglês, com o sistema operacional macOS Sequoia na versão 15.1. Uma das soluções é aplicativo Image Playground, que permite criar imagens. Em dezembro, a Siri, assistente pessoal da Apple, terá a capacidade de realizar ações em todo o sistema e reconhecer o contexto pessoal para oferecer informações personalizadas.





Apple lança novo MacBook Pro com diversas saídas — Foto: Divulgação

Transferência de dados

Voltado para o usuário comum, o modelo mais básico, com tela de 14 polegadas e chip M4, é compatível com dois monitores externos de alta resolução e, agora, vem com três portas Thunderbolt 4, que permite maior velocidade de transferência de dados.

O MacBook Pro com M4 Pro e M4 Max, destinado profissionais de edição, design, engenheiros e cientista de dados, vem com três portas Thunderbolt 5, que tem ainda mais velocidade de transferência. O cabo Thunderbolt 5 Pro custa R$ 729.

Mais memória

Já as versões com os chips M4 Pro e M4 Max contam com mais memória, maior quantidade de núcleos de GPU e CPU, por exemplo. Quanto maior o número de núcleos, maior o rendimento e desempenho.

A versão mais top aceita até 128 GB de memória unificada, o que facilita a interação com grandes modelos de linguagem que contêm quase 200 bilhões de parâmetros.

Veja também

BRASIL Reforma Tributária: setor imobiliário teme que novo imposto encareça construção, venda e aluguel