negócios Armani e Dior são alvo de investigação por práticas comerciais desleais e exploração Grifes, Giorgio Armani e Christian Dior fazem parte do império de luxo de Bernard Arnault

A Autoridade de Concorrência da Itália abriu uma investigação sobre algumas empresas controladas pelos grupos de moda de luxo Giorgio Armani e Christian Dior, do grupo LVMH, do bilionário francês Bernard Arnault, devido a alegadas práticas comerciais desleais e exploração de funcionários.

A investigação levou a Dior a interromper os pedidos dos fornecedores visados, informou a marca em comunicado após a investigação ser divulgada na quarta-feira (17).

O órgão regulador antitruste, com sede em Roma, está investigando se as duas marcas utilizaram fornecedores que aplicam práticas comerciais desleais, incluindo o pagamento de salários “inadequados” aos funcionários e, às vezes, forçando-os a trabalhar ilegalmente por longas horas em condições inadequadas de saúde e segurança.

A investigação é apenas a mais recente ação das autoridades na Itália para reprimir supostas condutas empresariais ilícitas na indústria da moda.

Em junho, um tribunal de Milão colocou uma unidade da casa de moda francesa Dior sob controle judicial, citando supostas violações trabalhistas em sua cadeia de suprimentos. A Dior, que produz bolsas e acessórios de luxo na Itália, não “impediu a exploração trabalhista dentro de seu ciclo de produção”, disse a polícia italiana na época.

Da mesma forma, em abril, um juiz de Milão colocou a unidade de fabricação da Armani sob o mesmo controle por suposta exploração de trabalhadores.

Alegações sem fundamento, diz Armani

Na terça-feira, a polícia financeira e funcionários antitruste vasculharam as sedes da Giorgio Armani, G.A. Operations SpA e Christian Dior Italia, de acordo com o comunicado.

Procurado pela reportagem, o grupo Armani disse estar ciente da investigação.

“As empresas envolvidas estão totalmente comprometidas em cooperar com as autoridades, acreditam que as alegações não têm fundamento e estão confiantes em um resultado positivo após a investigação,” acrescentou a empresa italiana em um comunicado por escrito.

