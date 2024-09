Arquitetas despertam o valor da intelectualidade

A- A+

As arquitetas Maria Luiza Monteiro e Rayanna Almeida se tornaram as grandes vedetes da Casa Cor Pernambuco 2024, ao recriar e valorizar espaços que promovem não apenas a literatura, a informação e a leitura, mas também a boemia – áreas que sempre caminharam juntas.

Em um ambiente proposto com muita leveza a todos nós, jornalistas, a sensação é de algo agradável, descontraído, simbolizando a busca pelo conhecimento através da leitura.

Portugal

Maria Luiza Monteiro, que há sete anos teve a oportunidade de estagiar em Portugal com o renomado arquiteto Eduardo Souto de Moura, vencedor do Prêmio Pritzker em 2011 – considerado o "Nobel" da arquitetura –, trouxe essa experiência como inspiração para criar um espaço que resgata a importância de ambientes como esse no cotidiano.

O espaço tem sido amplamente elogiado e reconhecido pela imprensa como algo relevante, especialmente nos tempos atuais.

