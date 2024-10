Atividade econômica dos EUA ficou pouco alterada em quase todos os distritos, mostra Livro Bege

A- A+

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou que a atividade econômica dos Estados Unidos ficou pouco alterada em quase todos os distritos, embora dois deles tenham relatado um crescimento modesto. O documento, publicado nesta quarta-feira, 23, mostrou, por outro lado, que a maioria dos distritos teve declínio na atividade de manufatura.

Em relação ao setor bancário, em geral, a atividade permaneceu estável ou em leve alta. A demanda por empréstimos foi mista, enquanto a atividade do mercado imobiliário se manteve, com valores estáveis ou com um leve aumento.

O Livro Bege também pontuou que os danos causados por desastres naturais provocaram pausas nas atividades de negócios e turismo no sudeste, além de um impacto na produção agrícola. A atividade energética ficou inalterada ou caiu modestamente.



Inflação avançou em ritmo leve

A inflação continuou em moderação, com os preços de venda aumentando em um ritmo leve na maioria dos distritos. Os preços dos imóveis subiram em muitos distritos, enquanto os aluguéis se mantiveram estáveis ou caíram ligeiramente, segundo informaram os contatos consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o Livro Bege.

O documento é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC norte-americano.

De modo geral, os preços dos insumos subiram moderadamente. Os contatos de vários setores observaram pressões mais agudas devido ao aumento dos custos com seguro e saúde.

Múltiplos distritos relataram que os preços dos insumos para produção geralmente aumentaram mais rapidamente do que os preços de venda, comprimindo as margens de lucro das empresas.



Emprego aumentou ligeiramente

O emprego aumentou ligeiramente nos Estados Unidos, com mais da metade dos distritos relatando crescimento leve ou modesto e os demais distritos relatando pouca ou nenhuma mudança.

Muitos distritos relataram baixa rotatividade de funcionários e as demissões foram limitadas, de acordo com o documento.

Os contatos afirmaram que continua difícil encontrar trabalhadores com determinadas habilidades em alguns setores, como tecnologia, manufatura e construção, diz o Livro Bege.

Com a melhora na disponibilidade de mão de obra, vários distritos indicaram uma desaceleração no ritmo dos aumentos salariais.

