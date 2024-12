A- A+

Turismo Atividades turísticas em Pernambuco crescem 8,7% em outubro Dados do IBGE mostram que o Estado teve segunda maior expansão nacional no setor, ficando atrás de São Paulo

O índice de atividades turísticas em Pernambuco registrou um crescimento de 8,7% em outubro de 2024 em relação a setembro, conforme dados do IBGE. No ano, o turismo pernambucano acumula alta de 3,8% comparado com o mesmo período do ano anterior.

Em outubro de 2024, o índice de atividades turísticas no Brasil registrou um crescimento de 4,7% em relação a setembro, marcando o segundo resultado positivo consecutivo e acumulando um ganho de 5,2%. Com esse desempenho, o setor atingiu um nível 12,9% superior ao de fevereiro de 2020, renovando o recorde da série histórica e superando em 4,4% o pico anterior, registrado em junho de 2024.

Entre as 17 regiões pesquisadas, 16 acompanharam a expansão nacional. São Paulo foi o maior destaque, com alta de 8,5%, seguido por Pernambuco (8,7%), Ceará (10,8%), Bahia (4,8%) e Distrito Federal (6,6%). Apenas o Rio de Janeiro apresentou queda, com retração de 6,5% nas atividades turísticas.

