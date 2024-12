Serviços em Pernambuco registram crescimento de 4,3% em outubro, aponta IBGE

A- A+

O setor de serviços em Pernambuco registrou um crescimento de 4,3% em outubro de 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho foi medido na série com ajuste sazonal, acumulando alta de 4,1% nos primeiros dez meses do ano.

Na comparação sem ajuste sazonal, em relação a outubro de 2023, o volume de serviços no estado apresentou expansão de 8,9%. Entre os destaques positivos estão os segmentos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, com avanço de 16,5%, seguidos por serviços profissionais, administrativos e complementares (+8,2%), serviços de informação e comunicação (+6,3%) e outros serviços (+4,0%). Por outro lado, o setor de serviços prestados às famílias registrou queda de 6,8% no mesmo período.

Crescimento nacional

No cenário nacional, o volume de serviços apresentou alta de 1,1% em outubro frente a setembro, também na série com ajuste sazonal. O resultado consolida um novo recorde na série histórica do setor, que já está 17,8% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.

Veja também

RELATOR Deputado Moses Rodrigues vai relatar PEC do pacote fiscal