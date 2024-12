Auxílio Gás: após atraso, governo começa pagamento de benefício nesta quinta; veja calendário

A- A+

Após atraso de dois dias, o governo federal começa a pagar nesta quinta-feira (12) a parcela de dezembro do programa Auxílio Gás. O valor do neste mês será de R$ 104.

O repasse do benefício deveria ter começado na terça-feira (10), mas não foi feito. Os beneficiários recebem o pagamento de acordo com o calendário do Bolsa Família.

O Bolsa Família, no entanto, não atrasou e beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) de finais 1 e 2 já receberam a parcela de dezembro na terça-feira (10) e quarta-feira (11), respectivamente [confira os calendários no final do texto].

Ao todo, 5,49 milhões de famílias vão receber o Auxílio Gás em dezembro.

O valor de R$ 104 corresponde a 100% da média nacional do botijão de 13 quilos do gás de cozinha, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)..

Beneficiários com NIS finais 1, 2 e 3 recebem nesta quinta-feira (12). Os demais receberão de acordo com o calendário do Bolsa Família.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) ainda informou que, este mês, as famílias de final de NIS 1 e 2 receberão as parcelas na conta contábil (plataforma social), mesmo aquelas que normalmente recebem os valores em conta bancária.

"Caso não saquem até o dia 26 de dezembro, nessa data as parcelas serão enviadas às contas bancárias, facilitando o acesso ao benefício e permitindo a movimentação pelo Caixa Tem e pelo cartão de débito do Programa Bolsa Família", explicou a pasta.

O MDS reforçou que, apesar do recebimento em datas diferentes, as famílias beneficiárias terão os dois benefícios nas contas antes do Natal.

Criado para reduzir o impacto do preço do botijão de gás no orçamento de famílias, o auxílio-gás é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o MDS é responsável pelo envio dos recursos.

O investimento da pasta com o programa neste mês é de R$ 570,56 milhões.

O programa beneficia famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual ao meio salário-mínimo.

Auxílio Gás: calendário de dezembro

Final do NIS: 1 e 2 - pagamento em 12/12

Final do NIS: 3 - pagamento em 12/12

Final do NIS: 4 - pagamento em 13/12

Final do NIS: 5 - pagamento em 16/12

Final do NIS: 6 - pagamento em 17/12

Final do NIS: 7 - pagamento em 18/12

Final do NIS: 8 - pagamento em 19/12

Final do NIS: 9 - pagamento em 20/12

Final do NIS: 0 - pagamento em 23/12

Bolsa Família: calendário de dezembro

Final do NIS: 1 - pagamento em 10/12

Final do NIS: 2 - pagamento em 11/12

Final do NIS: 3 - pagamento em 12/12

Final do NIS: 4 - pagamento em 13/12

Final do NIS: 5 - pagamento em 16/12

Final do NIS: 6 - pagamento em 17/12

Final do NIS: 7 - pagamento em 18/12

Final do NIS: 8 - pagamento em 19/12

Final do NIS: 9 - pagamento em 20/12

Final do NIS: 0 - pagamento em 23/12

