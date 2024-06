A- A+

Celebrado nesta quarta-feira (12), o Dia dos Namorados é a data mais romântica do ano. E para tornar a comemoração ainda mais especial, a Avon lançou o novo produto da perfumaria mais romântica da marca: Avon LOV|U Connected, um perfume Floral Adocicado Frutal, que tem um ar feminino e sofisticado, com qualidade e singularidade.



Celebrando e exaltando o amor em todas as circunstâncias, a fragrância foi criada por Yves Cassar, renomado perfumista da International Flavors & Fragrances (IFF).

A Avon lançou o LOV|U Connected, um perfume Floral Adocicado Frutal. Foto: Divulgação/ Avon

Segundo a diretora executiva de Marketing e Comunicação da Avon, Juliana Barros, o produto combina sofisticação e modernidade com um despertar dos outros sentidos a partir do olfato.



“Sua combinação de notas de tangerina, essência de rosas e sândalo, promovem um mix de sensações, como o calor, conforto e relaxamento, que podem ser comparados às demonstrações de afeto, permitindo que quem use faça uma verdadeira viagem aos braços de quem se ama”, afirmou.



Família LOV|U

A LOV|U Connected chegou para completar a família LOV|U que conta com outros três flankers, todos Deo Parfum Florais Frutais: LOV|U Original, LOV|U A Touch e LOV|U Date Night. O produto está disponível no e-commerce da Avon ou com a rede de consultoras.



“A fragrância integra o maior território da perfumaria no Brasil – romance & sonhos, um espaço que explora os sonhos, clima de celebração e romance”, reiterou Juliana.



Para a construção dos produtos, a empresa conta com equipes interdisciplinares de cientistas, engenheiros e especialistas em beleza no Centro de Inovação Global localizado na fábrica da Natura &Co, que funciona na cidade de Cajamar, em São Paulo.



Ainda de acordo com a diretora executiva, o novo LOV|U Connected foi pensado a partir dos amores à distância e do valor de se manter conectado, mesmo de longe, e transborda romance desde as notas diferenciadas contidas na fragrância até o design da embalagem.



“Esta fragrância floral adocicada frutal gera sensações de felicidade, relaxamento e bem-estar, através do frescor das notas de Tangerina, o romance e elegância da Essência de Rosas e um toque cremoso e confortável do Óleo de Sândalo”, reforçou.

Fragrâncias

Na pirâmide olfativa do produto, que é classificada conforme a ordem em que as fragrâncias evaporam em três etapas (topo, corpo e fundo), os consumidores podem conferir toda a construção do LOV|U Connected.



No topo, é possível perceber a combinação do óleo de tangerina, um aroma frutado cintilante com tons florais, combinados com o frescor do limão e a pêra suculenta, que captura instantaneamente o inexpressável.



No corpo, um bouquet floral do delicado e majestoso óleo essencial de rosa - a rainha das flores, símbolo de feminilidade e sofisticação – combinado com notas amadeiradas do orris.



E, no fundo, o consumidor sente o algodão, notas de âmbar e com a cremosidade do óleo de sândalo da Nova Caledônia, que promove felicidade e relaxamento.



Sobre a Avon

A Avon, parte do grupo Natura &Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo e está no Brasil desde 1958. A empresa concentra no País sua maior operação, com mais de um milhão de Representantes da Beleza Avon.

Veja também

ACELERAÇÃO Embratur e Google firmam parceria para digitalizar turismo