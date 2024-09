A- A+

Negócios Banco BTG compra o Greytown Advisors, de Miami, que faz gestão de patrimônios familiares Termos do negócio não foram divulgados. Com a aquisição, banco de André Esteves tem cerca de US$ 45 bi sob gestão em 'multifamily office', com operações no Brasil, Chile, Europa e EUA

O Banco BTG Pactual , o maior banco de investimentos independente da América Latina, comprou o Greytown Advisors, com sede em Miami, como parte de sua expansão global.

O Greytown é um multifamily office, ou seja, uma instituição que faz a gestão de patrimônio para diferentes famílias de alta renda.

— O Greytown não foi o primeiro nem o único que consideramos, mas foi o primeiro com o qual chegamos a um acordo após dois anos de conversas — disse Rogerio Pessoa, sócio e chefe de gestão de fortunas do BTG, com sede em São Paulo, acrescentando que aquisições similares adicionais são possíveis.

Os termos da compra da Greytown não foram divulgados.

O BTG identificou oportunidades de eventualmente adquirir multifamily offices nos Estados Unidos e adicioná-los à sua plataforma, já que somente na Flórida existem mais de 100 consultores de investimentos registrados que atendem clientes latino-americanos, segundo Pessoa.

A Greytown, com US$ 1 bilhão em ativos sob gestão, traz expertise com clientes de altíssimo patrimônio na América Central, uma região com riqueza muito concentrada e onde o BTG tem pouca presença.

— Quase não há sobreposição de clientes— disse Pessoa, acrescentando que também há "um encaixe cultural", já que o presidente da Greytown, Marcello Correa, é brasileiro e trabalhou em um dos primeiros bancos de investimento do Brasil, o Banco Garantia.

Correa agora se tornará sócio do BTG.

Por outro lado, o BTG traz serviços de banco de investimento e capacidades de crédito para os clientes da Greytown e suas empresas, junto com pesquisas e sua estrutura operacional, disse Daniel Passy, chefe de gestão de fortunas do BTG nos EUA.

Com a aquisição da Greytown, já aprovada pelos órgãos reguladores, o BTG tem cerca de US$ 45 bilhões sob gestão em seu negócio de multifamily office, com operações no Brasil, Chile, Europa e EUA, afirmou Pessoa.

Em junho, o BTG anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir o M.Y. Safra Bank, com sede em Nova York.

O banco, que não tem vínculos com o J. Safra Group, tinha uma carteira de empréstimos de US$ 275 milhões no fim de março. A aquisição vem após a compra do FIS Privatbank em Luxemburgo no ano passado.

O BTG também tem escritórios em Madri, Lisboa, Londres e Riad, além de uma corretora nos EUA e negócios de gestão de fortunas em cidades como Miami.

Na América Latina, a empresa tem um banco no Chile e na Colômbia e presença local na Argentina, México e Peru.

Os negócios de gestão de fortunas e banco pessoal do BTG alcançaram R$ 799 bilhões (US$ 144 bilhões) em ativos sob gestão em junho, 27% a mais que no ano anterior, de acordo com seus relatórios financeiros.

