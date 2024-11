A- A+

LEILÃO Banco Central cancela leilão de até US$ 4 bilhões por problemas operacionais Novo leilão será marcado após solução do problema

O Banco Central cancelou a atuação no mercado de câmbio que faria na manhã desta quarta-feira por problemas operacionais.



Seriam vendidos até US$ 4 bilhões com compromisso de recompra pelo BC em dois leilões de linha entre 10h30 e 10h35, mas a oferta não pode ser realizada devido a problemas na mensageria da autoridade monetária.



Segundo o BC, assim que os problemas forem solucionados, um novo comunicado com os detalhes do leilão será divulgado.

O leilão de linha A, com oferta de 2 bilhões de dólares, teria como data de recompra pelo BC o dia 2 de abril de 2025. Já o leilão de linha B, também com oferta de 2 bilhões de dólares, teria data de recompra em 2 de julho de 2025

