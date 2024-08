A- A+

Banco Central Banco Central comunica 8º vazamento do Pix no ano, com exposição de dados de 8 mil chaves Incidente ocorreu em chaves sob responsabilidade do BTG Pactual "por falhas pontuais" da instituição

O Banco Central comunicou nesta quinta-feira mais um vazamento de dados de chaves Pix, desta vez ligadas ao BTG Pactual. Foram expostas informações cadastrais, como número de conta e CPF, de 8.032 chaves Pix.

Já é o oitavo episódio de vazamento de dados relativos ao sistema de pagamentos instantâneos deste ano, somando exposição de informações de mais de 200 mil chaves.

Assim como nos casos anteriores, o BC informou que o incidente de segurança foi causado por “falhas pontuais em sistemas dessa instituição” e que não houve exposição de dados sensíveis, como senhas, que permitiriam o acesso às contas das pessoas prejudicadas.

“As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”, informou o BC.

O órgão alertou que as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento.

Em relação ao BTG Pactual, o BC afirmou que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.

