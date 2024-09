A- A+

Falha no sistema Banco Central comunica vazamento de dados de 150 chaves Pix cadastradas na Shopee Informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras

O Banco Central informou nesta quinta-feira (19) sobre um incidente de segurança envolvendo dados pessoais vinculados a chaves Pix da Shopee (SHPP Brasil Instituição de Pagamento e Serviços de Pagamentos LTDA). O órgão afirma que houve falhas pontuais em sistemas da instituição.

De acordo com o BC não houve vazamento de dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentação ou saldos financeiros ou quaisquer outras informaões sob sigilo bancário.

As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras, diz o BC.

Foram dados cadastrais vinculados a 150 chaves Pix: nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta. Procurada, a empresa ainda não se manifestou.

As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento.

"Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail", diz o BC.

"Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação", acrescenta o texto.

A Shopee é uma instituição de pagamento no Brasil autorizada pelo Banco Central e opera sob o nome de ShopeePay.

