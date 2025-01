A- A+

Investimento Banco do Brasil integra a solução digital Cadastro Rápido e facilita investimentos no Tesouro Direto O cadastro do investidor é realizado utilizando o login do Gov.br e o pagamento ocorre via Pix

O Banco do Brasil agora também é agente custodiante para investidores que desejam adquirir títulos do Tesouro Direto por meio da solução Cadastro Rápido (Cad&Pag). A solução integra os sistemas do Tesouro Direto, da B3, do Gov.br e de instituições financeiras, simplificando a experiência do investidor na compra de títulos públicos.

Esse agente custodiante tem a função de intermediar a relação instituição-operador, cuidando dos ativos de clientes, como ações, títulos, fundos de investimento. Eles oferecem serviços como a guarda física dos ativos, a gestão de dividendos, a execução de transferências e a verificação do cumprimento das regulamentações e normas pertinentes.

A nova opção permite aos investidores que ainda não possuem conta no Banco do Brasil adquirir títulos no portal do Tesouro escolhendo o BB como agente custodiante. O cadastro do investidor é realizado utilizando o login do Gov.br e o pagamento ocorre via Pix, diretamente para o Tesouro Nacional.

Cadastro

Após a compra, o investidor não correntista recebe um e-mail do BB com o convite para completar seu cadastro e abrir uma conta na instituição. Todo o processo é 100% digital e necessário para que o investidor possa resgatar seus ativos ou receber os rendimentos por ele gerados.

A integração ao Cadastro Rápido complementa a estratégia do BB para o produto Tesouro Direto que já inclui soluções digitais focadas na comodidade do investidor, como o Assistente BB no WhatsApp, que permite aos clientes do Banco investirem no ativo por meio desse canal com uma assessoria completa.

As contratações de Tesouro Direto no WhatsApp do banco já somam mais de R$ 7 milhões desde que a solução foi lançada em 2024. A novidade representa mais uma alternativa para os investidores, novos ou já experientes, que ainda não acessam o mercado de títulos públicos pelos canais tradicionais da instituição.

Canal

Para Fabrício Reis, head de Investimentos e Captação do Banco do Brasil, a partir da integração à solução Cadastro Rápido, o BB disponibiliza mais um canal com experiência digital fluida para que os brasileiros tenham acesso a instrumentos financeiros que aliam segurança, liquidez e planejamento financeiro de longo prazo.

“Essa iniciativa é um importante passo para seguirmos incentivando a cultura de investimentos e a educação financeira no país, pilares fundamentais para o fortalecimento de um mercado de capitais maduro e eficiente".

Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, destaca a importância da iniciativa.

"A integração do Banco do Brasil ao Cadastro Rápido do Tesouro Direto representa um avanço importante na nossa missão de democratizar o acesso aos títulos públicos e simplificar a experiência dos investidores. Esse movimento facilita o acesso, investimento e experiencia do usuário, permitindo que mais brasileiros, mesmo sem conta bancária no BB, tenham acesso aos produtos do Tesouro Direto. Parcerias como esta são essenciais para promover a educação financeira da sociedade."

Com opções variadas, inclusive de baixo risco, alta liquidez e valor inicial acessível, o Tesouro Direto se destaca como uma alternativa para investidores que desejam iniciar sua trajetória no mundo dos investimentos. Ao integrar a solução Cadastro Rápido, o Banco do Brasil amplia o acesso a esses títulos, reforçando seu compromisso com a democratização dos investimentos e facilitando a jornada de novos investidores.

Veja também