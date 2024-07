A- A+

Tecnologia Banco do Brasil promove roda de conversa sobre Inteligência Artificial no Recife O encontro Conecta BB vai promover debates com especialistas da área

Primeiro Encontro do Conecta BB reúne especialistas em roda de conversa para discutir a aplicação da inteligência artificial no dia a dia. Iniciativa é do Banco do Brasil e acontece nesta quinta-feira (25), às 9h, na agência do Bairro do Recife.

A programação contará com debates partir da temática “Gêmeos Digitais: simulando o mundo real por meio de dispositivos computacionais”, com nomes como o CEO Executivo da deeptech Di2win, Paulo Tadeu, e o Head de Produto, Rômulo César, assim como o diretor-executivo do Centro de Inovação CESAR, Benedito Macedo, e o especialista do Banco do Brasil, Gustavo Botelho.

“Vamos compartilhar nossa experiência com os Gêmeos Digitais com a transformação de processos em modelos virtuais como nunca, principalmente na indústria 4.0, gerando aumento da eficiência e produtividade, supervisão e manutenção preditiva, minimização de despesas e mitigação de erros, além de melhorias e otimização de processos”, destaca Rômulo César.

O evento tem acesso gratuito e as inscrições podem ser realizadas através do site















Veja também

concursos e empregos TRF 5 anuncia novo concurso com oportunidades para técnicos e analistas