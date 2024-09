A- A+

Igualdade Banco do Nordeste assinou Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais Federais A iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos estabelece agenda de compromissos

Banco do Nordeste (BNB) aderiu ao protocolo de intenções para promoção da diversidade através de ações afirmativas. Iniciativa é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e foi firmada pelo BNB nesta quinta-feira (5).

Estiveram presentes na solenidade a diretora de administração da instituição, Ana Teresa de Carvalho, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Além de outros representantes federais, presidentes de empresas estatais signatárias e de entidades da sociedade civil.

Ana Teresa qualifica o projeto do Governo Federal como estímulo às estatais para o aprimoramento de políticas de inclusão.

“É preciso reforçar ações que reduzam desigualdades e promovam o acesso a direitos para aqueles e aquelas que enfrentam obstáculos em função de marcadores identitários como raça, gênero, orientação sexual ou condição física. O Banco do Nordeste tem avançado nessa direção e o Pacto formaliza esse compromisso com a equidade”, afirma.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o Pacto favorecerá o compartilhamento de experiências bem-sucedidas e enfrentamento de formas de preconceito, como racismo, sexismo, capacitismo, etarismo, LGBTQIA+fobia, entre outras.

Ações

O Banco do Nordeste instituiu, em 2022, o seu Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, que inclui ações de gestão de pessoas, educação corporativa, promoção de conduta ética, dentre outras frentes. Um Grupo de Promoção da Diversidade, integrado por empregados eleitos pelo corpo funcional e outros indicados pela direção da empresa, atua para acompanhar a execução de um plano de ação periódico.

Entre as iniciativas realizadas neste ano está o Censo da Diversidade, que coletou informações autodeclaradas dos empregados relativas à identidade de gênero, orientação sexual, raça e etnia. As informações vão favorecer o aprimoramento de ações de inclusão voltadas às necessidades de grupos sub-representados no público interno.

A instituição tem colocado em prática ações afirmativas, a exemplo do incentivo à liderança feminina. Com essa iniciativa, passou-se a conceder às mulheres uma bonificação no quesito “experiência profissional” em processos de concorrências internas.

“Ajustes feitos no processo modificam a contagem do tempo de experiência profissional para aquelas que entram em licença-maternidade e buscam equilibrar internamente o acesso a oportunidades de ascensão profissional. Acreditamos que essas mudanças contribuem para que todos e todas tenham chances de crescer e se desenvolver”, afirma a diretora Ana Teresa de Carvalho.

