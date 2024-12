A- A+

Inauguração Banco do Nordeste inaugura requalificação de agência em Surubim A unidade, que responde pela contratação de R$ 214,2 milhões nos dois últimos anos do banco, foi uma das oito cidades que receberam ampliação das agências do BNB em Pernambuco

Os clientes do Banco do Nordeste (BNB) em Surubim e de outras sete cidades de Pernambuco passam a receber atendimento em uma nova estrutura. A agência do banco no município passou por ampliação e requalificação e teve as novas instalações inauguradas nesta quinta-feira, 26, pelo presidente Paulo Câmara.

A unidade respondeu pela contratação total de R$ 214,2 milhões em 2023 e 2024. O valor representa um aumento de 53% sobre a contratação dos dois anos anteriores, quando a agência realizou R$ 139,7 milhões em negócios.

Das contratações referentes ao Agroamigo, que atende o microempreendedor rural, a unidade responde por um total de R$ 60 milhões entre janeiro de 2023 e novembro deste ano. O volume supera em 70% tudo que foi financiado nos dois anos anteriores nesse programa.

Já no programa de microcrédito urbano, Crediamigo, foram contratados R$ 97 milhões em 2023 e 2024. Cerca de 44 mil operações.

“A principal orientação do presidente Lula foi fazer o Banco do Nordeste crescer. Estamos seguindo essa diretriz com novas agências e novos pontos dos programas de microcrédito. Surubim é um polo regional que concentra muitos negócios em vários segmentos econômicos e, agora, poderá ampliar o atendimento e a oferta de crédito para os empreendedores locais”, afirmou Paulo Câmara.

Também participaram da inauguração a prefeita de Surubim, Ana Célia Farias, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, o diretor de Controle e Risco do BNB, Leonardo Cruz, e o superintendente da Instituição em Pernambuco, Hugo Queiroz.

A Agência Surubim está localizada na Av. Paulo Afonso, no centro da cidade, e ganhou, agora, um espaço mais confortável, revitalizado e moderno. Segundo informações do gerente Anderson Tabosa, a unidade impacta na vida de mais de 150 mil pessoas. Fazem parte da jurisdição da Agência os municípios de Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, Vertentes do Lério, Casinhas, Bom Jardim, Orobó e João Alfredo.

