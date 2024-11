Banco do Nordeste realiza entrega de prêmios e assinatura de R$ 3,5 milhões em contratos em Sertânia

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) promoverá, nesta quinta-feira (21), em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, a entrega do XVI Prêmio Banco do Nordeste de Microfinanças, destinado a clientes dos programas de microcrédito orientado Crediamigo e Agroamigo, além do VIII Prêmio Banco do Nordeste da Agricultura Familiar.

A cerimônia acontecerá no Clube América, às 10h, e contará com a presença do presidente do BNB, Paulo Câmara, representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), da Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, das Federações dos Trabalhadores Rurais (Fetape) e da Agricultura Familiar (Fetraf) de Pernambuco, além de outras autoridades locais.

Os prêmios visam reconhecer o sucesso de empreendedores que, por meio do microcrédito orientado, desenvolveram seus negócios, estimularam o crescimento econômico e promoveram a geração de empregos em suas comunidades. Também serão homenageados empresários que implementaram práticas sustentáveis e lideranças femininas no empreendedorismo.

Novos contratos

Durante o evento, serão assinados 300 contratos do programa Agroamigo, totalizando R$ 3,5 milhões em investimentos para impulsionar a economia de Sertânia e região.

Serviço

Prêmio Banco do Nordeste de Microfinança e Agricultura Familiar

Data: 21 de novembro de 2024

Horário: 10h

Local: Clube América (PE-280, 117-101 - Sertânia, PE)

