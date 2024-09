A- A+

Parceria Banco do Nordeste renova parceria com fabricante de máquinas agrícolas Acordo prevê condições especiais para a compra de equipamentos agrícolas, impulsionando a modernização no campo

O Banco do Nordeste (BNB) e a John Deere, maior fabricante mundial de equipamentos agrícolas, renovaram, nesta terça-feira (10), um acordo de cooperação técnica voltado para facilitar o acesso dos produtores rurais a linhas de crédito. O objetivo da parceria, que já ocorre desde 2004, é promover a aquisição de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e outros maquinários, com foco no aumento da produtividade agrícola.

O acordo, assinado pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, terá validade de dois anos e permitirá a continuidade de operações que já resultaram na contratação de R$ 934,1 milhões em crédito, distribuídos em 520 operações. O valor médio dessas operações foi de R$ 1,7 milhão, e a expectativa é de que o novo ciclo traga ainda mais benefícios ao setor agropecuário do Nordeste.

Segundo Paulo Câmara, a parceria representa um grande avanço para a agricultura da região, que se beneficiará do uso de tecnologia para modernizar e aumentar a eficiência das atividades no campo. “Vemos uma melhoria na qualidade e na competitividade das ações com o uso da tecnologia”, afirmou o presidente do BNB.

Condições de Financiamento

Os clientes do Banco do Nordeste terão acesso a condições especiais de financiamento, especialmente por meio do cartão BNB Agro, que oferece crédito rotativo pré-aprovado para a compra de maquinários e equipamentos agrícolas. O incentivo à modernização dos processos produtivos contribuirá para a redução de custos e o aumento da eficiência, além de promover práticas agrícolas mais sustentáveis, reduzindo o impacto ambiental.

A mecanização promovida pelos novos equipamentos deve tornar os produtores rurais mais competitivos, garantindo colheitas mais ágeis e de maior qualidade. Além disso, o acordo impulsionará o desenvolvimento econômico nas áreas rurais, gerando empregos e fortalecendo a economia regional.

O Banco do Nordeste também criou uma página na internet dedicada aos clientes interessados em contratar o crédito com essas condições especiais, facilitando o acesso às informações e à contratação de financiamentos para a modernização agrícola.

