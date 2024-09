A- A+

Contratações Banco do Nordeste ultrapassa marca de R$ 6,5 bilhões contratados em 2024 O montante foi contratado pelas empresas com faturamento entre R$ 4,8 milhões e R$ 400 milhões

Com operações realizadas entre janeiro e agosto deste ano, o Banco do Nordeste (BNB) ultrapassou a marca de R$ 6,5 bilhões contratados em 2024, entre as empresas com faturamento de R$ 4,8 milhões a R$ 400 milhões por ano. O montante é superior a todo o volume contratado em 2023.

As empresas são classificadas como pequeno-médio, médio e grande portes e atuam nos mais variados segmentos econômicos na área de atuação do BNB, que engloba os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

De acordo com o diretor de Negócios do BNB, Luiz Abel, o volume de contratações demonstra aumento da confiança dos empresários na retomada da economia.

Como exemplo, Luiz Abel cita o produto Cartão BNB Compras, que respondeu por R$ 1 bilhão em contratações em 2024. O recurso é utilizado para investimentos isolados, bem como matérias primas e insumos.

Segundo o diretor, a confiança dos empresários é provocada pelos dados de alguns setores, sobretudo na área de atuação do Banco, como é o caso do comércio.

O relatório Economia em Números e Gráficos, produzido em agosto pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), apresentou que o volume de vendas no comércio no Brasil cresceu 3%, na comparação do primeiro semestre de 2024 com o mesmo período do ano anterior.

Quando analisada somente a área de atuação do Banco do Nordeste, houve crescimento nas vendas em oito dos 11 estados, com destaques para Bahia (9,1%), Ceará (9,2%) e Paraíba (9,%).

Outro fator que impulsiona as boas expectativas é o mercado de trabalho formal. No primeiro semestre do ano, houve saldo de 1,3 milhão de empregos com carteira assinada. No Nordeste, o saldo foi de 142 mil, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

“Foi alcançado um número histórico na contratação de recursos, um marco que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o apoio ao crescimento de nossos clientes e parceiros. É o reflexo da confiança que nossos clientes também depositam no Banco do Nordeste”, reiterou o diretor.

