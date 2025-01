Beethoven, Marie Curie e Maria Callas podem estampar notas de euro, mas não sem polêmica; entenda

A- A+

Já pensou pegar uma nota de euro e ''dar de cara'' com Ludwig van Beethoven, Marie Curie ou Maria Callas? Isso pode acontecer em breve, já que o Banco Central Europeu está buscando um novo design para as cédulas da moeda comum de países europeus. E um dos temas possíveis no concurso é o de figuras emblemáticas da cultura local.

Com a primeira reformulação das cédulas de euro desde seu lançamento há 23 anos, o BCE pretende torná-las mais atraentes e identificáveis. Atualmente, as notas trazem imagens de pontes e janelas sem identificação.

Os novos desenhos serão apresentados através de um concurso que será aberto ainda este ano, e o selecionará o design em 2026, embora as novas cédulas só entrem em circulação anos depois.

Os designers poderão optar entre dois conjuntos alternativos de temas: cultura europeia ou uma combinação de rios, pássaros e instituições europeias.

No caso da cultura europeia, a parte frontal das seis cédulas de euro apresentarão europeus famosos, sendo que, em ordem crescente de valor das notas, serão: a cantora de ópera grega Maria Callas, o compositor alemão Beethoven, a cientista franco-polonesa Marie Curie, o escritor espanhol Miguel de Cervantes, o artista e inventor italiano Leonardo da Vinci e a ativista austríaca pela paz Bertha von



Uma curiosidade é que o hino da União Europeia é a ''Ode à Alegria", movimento da ''Nona Sinfonia de Beethoven”.

Mas há um clima de controvérsia no ar: se a opção for pelo tema cultura europeia, os nomes sugeridos por especialistas independentes e depois selecionados pelo BCE representam apenas seis dos 20 países da zona do euro.

No verso das cédulas, deverão ser estampados eventos culturais ou instalações, como um festival de música ou uma biblioteca, diz a agência Reuters, que acrescenta que outra alternativa é que as notas tragam figuras de pássaros e rios na frente das cédulas e instituições europeias, incluindo o próprio BCE, no verso.

