inss Beneficiários podem consultar novas taxas de consignado Para poder checar as taxas da maneira mais consciente possível, e selecionar a que mais será positiva para o bolso, basta acessar o aplicativo ou site do Meu INSS

O CNPS (Conselho Nacional da Previdência Social), está investindo de forma bastante ativa em cortes no âmbito dos juros de empréstimos consignados, liberados para os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).



De acordo com dados da Agência Brasil, no ano de 2023, o limite dos juros do crédito consignado do INSS foi instrumento de embates.



Em março do ano passado, o CNPS resolveu fazer a redução do teto para 1,7% ao ano, com a decisão contrariando completamente os ministérios da Previdência Social e também da Fazenda.

As instituições haviam suspendido a oferta, explicando que a decisão causava muitas turbulências em todas as instituições financeiras.



Com o grande protesto das centrais sindicais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também decidiram abortar imediatamente a concessão dos empréstimos, pois o teto de 1,7% ao mês era abaixo do cobrado pelas próprias instituições.

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, apoiou totalmente a mais nova redução dos juros, alegando que é extremamente importante para poder diminuir o endividamento que milhões de aposentados e pensionistas possuem.



“Meu compromisso é com os 39 milhões de beneficiários da Previdência Social. Eles que me movem a manter esse debate”, afirmou o ministro.

Ao todo, foram aproximadamente oito reduções no decorrer dos últimos 14 meses, com a última ocorrendo durante o mês de junho deste ano de 2024.



É válido lembrar que o teto máximo de juros atual para o crédito consignado é de 1,66% ao mês e 2,49% destinados para os procedimentos com cartão de crédito e cartão consignado de benefício.



O conselho teria adotado como principal parâmetro a queda da taxa Selic. De acordo com informações do portal Agência Gov, os novos valores começarão a valer cinco dias úteis após a publicação da resolução pelo ministério.

Consulta das taxas ofertadas pelos bancos

Com a redução nas taxas de juros do consignado confirmada, o INSS permite através do seu próprio aplicativo Meu INSS, a consulta das taxas oferecidas pelas instituições financeiras antes de realizar o contrato final, uma oportunidade para que todos tenham mais tranquilidade e menos burocracia possível na hora de decidir o caminho mais vantajoso.

Por conta disso, os segurados podem contar com o recurso, escolhendo o meio mais vantajoso, evitando qualquer tipo de pressão ou arrependimento no exato momento de escolher de forma definitiva a melhor alternativa para cada um dos casos específicos, diminuindo consideravelmente a possibilidade de ficarem sem saldo e consequentemente impedindo muitas frustrações que tendem a normalmente acontecer com a grande maioria da população que procura estar recebendo um suporte assertivo e ágil de ponta a ponta

É o que afirma João Adolfo de Souza, especialista em crédito consignado e CEO da João Financeira. “A possibilidade de consultar a taxa de juros é uma ótima iniciativa, visto que os beneficiários poderão calcular qual a melhor opção antes de comprometerem o crédito, reduzindo as chances de ficarem sem saldo”, afirmou.

Para poder checar atentamente e da maneira mais consciente possível as taxas e selecionar a que mais será positiva para o bolso, basta acessar o aplicativo ou site do Meu INSS, sem contar com a necessidade de informações cadastrais extras, como o login ou a senha, que são normalmente exigidos em diversos outros processos do instituto

Passo a passo:

Acessar o aplicativo ou site do Meu INSS; Na página inicial, onde aparece uma lupa, digite 'Taxas de Empréstimo Consignado'; Será aberta uma página contendo a lista atualizada de instituições financeiras e os juros praticados em cada uma delas; Para poder ver mais opções de bancos disponíveis, basta rolar a página até embaixo e clicar na aba chamada 'Ver mais'; Também é possível buscar pela instituição que o segurado quer pesquisar na parte superior da página, em 'Pesquise por instituição'

De acordo com o instituto, o empréstimo pode ser pago em até sete anos (84 meses), com os juros sendo limitados, podendo acarretar cobranças menos expressivas para todos os que estiverem querendo contratar.

Outras considerações relevantes

No exato momento de resolver contratar um crédito consignado, torna-se de suma importância estar alerta para não ser uma possível vítima de golpes constantes e graves ou até outros contratempos que todos os cidadãos estão sujeitos ao procurarem esse tipo de serviço, alerta o INSS.

Além de tomar cuidado com a questão citada acima, é fundamental com que todos passem a avaliar a sua atual situação financeira antes de resolver procurar para saber mais e principalmente contratar em definitivo o recurso oferecido, sempre pesquisando juros e taxas, para que futuramente nada fique fora dos planos e prejudique de alguma forma as finanças.

Conhecer de forma acurada as finanças pessoais são um passo indispensável e que amenizará majoritariamente qualquer aparente percalço que possa surgir ao contratar o serviço do INSS.

O INSS ainda destaca que é essencial estar estipulando o prazo para pagamento, bem como em caso de dúvidas, ter a devida preocupação e cuidado de procurar informações confiáveis e de preferência mais atualizadas a respeito da instituição de interesse, lendo atentamente todas as observações contidas no contrato, antes de assinar o documento apresentado na hora de fechar o negócio juntamente com o banco

A instituição também reforça que para realizar as simulações ou firmar a contratação, não é necessário pagar nenhuma quantia antecipadamente.



O INSS ainda diz para que todos desconfiem prontamente de ofertas muito abaixo do mercado e que costumam chamar a atenção de todos, por conta dos valores extremamente acessíveis, porém que não condizem com a realidade e que são na verdade golpes que infelizmente ainda prejudicam diversas pessoas, principalmente os próprios idosos.

