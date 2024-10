A- A+

O governo prevê arrecadar cerca de R$ 3 bilhões com as outorgas para jogos e apostas on-line (bets) em 2024. Os pedidos de autorização que as empresas fizeram ao Ministério da Fazenda serão avaliados. Se as solicitações forem aceitas, as bets terão de pagar a outorga de R$ 30 milhões cada uma ainda este ano para que possam atuar a partir de 2025, quando começa de fato o mercado regulado.

Segundo o Ministério da Fazenda, a lista de empresas regulares, que fizeram o pedido até o dia 30 de setembro, é de 205 bets. O subsecretário de Planejamento Estratégico de Política Fiscal, David Athayde, disse que não há perspectiva de recursos expressivos relativos a ‘bets’ este ano.

Já o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o objetivo do governo é regulatório e não arrecadatório no que se refere às casas de apostas e jogos on-line.

— Havia uma operação totalmente descontrolada desse setor e o governo está identificando a necessidade de rigor ainda maior, claramente há alguns problemas, que estão sendo endereçados. Mas não é e nunca foi uma política que tem um olhar fiscal.

Veja também

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham em queda com baixo apetite por risco