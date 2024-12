A- A+

ESTADOS UNIDOS Bezos, fundador da Amazon, se diz otimista com futuro governo Trump: "Vou ajudá-lo" A exemplo do também bilionário Elon Musk, o empresário se diz disponível para colaborar com o presidente eleito para reduzir o nível de regulação da economia americana, que considera excessivo

Jeff Bezos, fundador e presidente do Conselho de Administração da Amazon e dono do jornal The Washington Post, expressou nesta quarta-feira (4) otimismo em relação ao novo governo de Donald Trump, que venceu a eleição presidencial americana no mês passado contra a democrata Kamala Harris, informou o New York Times.

Embora não tenha feito campanha para o republicano — diferentemente de outro integrante do clube dos bilionários, Elon Musk —, Bezos defendeu a decisão do Post de abolir sua tradição de endosso de candidatos a presidente.



Embora os jornalistas da publicação tenham cogitado publicar editorial em favor de Kamala, a decisão da direção subordinada a Bezos foi não apoiar nenhum dos dois candidatos.

Ao participar do DealBook Summit, evento anual que reúne altos executivos em Nova York, na noite de hoje, o bilionário (que também é dono da companhia espacial Blue Origin) fez coro com Musk afirmando que os Estados Unidos hoje “têm muita regulação” atrapalhando o crescimento econômico.

E, a exemplo do fundador da Tesla, se disse disponível para colaborar com o presidente eleito a consertar os problemas que vê:

— Eu vou ajudá-lo.

