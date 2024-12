Bilhar, Bocha, Capoeira: veja as modalidades esportivas liberadas para apostas on-line pelo governo

A- A+

O Ministério do Esporte publicou portaria estabelecendo as modalidades esportivas que poderão ser objeto de apostas on-line pelas Bets. Entre elas, as chamadas “modalidades de grande popularidade”, como automobilismo, bilhar, capoeira e fisiculturismo.

Também serão permitidas as apostas na modalidades “esportivas equestres”, como corridas de cavalo e vaquejadas.

Já as empresas que serão autorizadas a operarem a partir de amanhã serão divulgadas em lista do Ministério da Fazenda, responsável pela fiscalização das companhias.

As empresas de apostas passarão a operar sob regulamentação, em site com domínio determinado pelo governo a partir de amanhã.

Os sites de empresas que não conseguiram a autorização até hoje, ficarão fora do ar até que consigam uma nova licença do governo federal ao longo de 2025.

As apostas de cota fixa on-line que são permitidas pela lei aprovada no final de 2023 incluem modalidades esportivas e atividades de cassinos. A lei definiu que as esportivas seriam definidas posteriormente em regulamentação do governo federal.

O Ministério do Esporte incluiu no hall de atividades esportivas que podem ser objetos de apostas as modalidades disputados em campeonatos oficiais, como brasileirão, olimpíadas, paraolimpíadas e jogos panamericano. Mas também incluiu as modalidades “populares”, veja a lista:

Automobilismo;

Beach Tennis;

Bilhar;

Bodyboard;

Bocha;

Capoeira;

Críquete;

Dança Esportiva;

Dardos;

Fisiculturismo;

Floorball;

Futebol Americano;

Futebol de Areia;

Futebol Society;

Futevôlei;

Hóquei sobre Patins;

Jiu-Jitsu;

Kart;

Lacrosse;

MMA (Artes Marciais Mistas);

Motociclismo;

Muay Thai;

Paraquedismo;

Pesca;

Polo

