Como fazer o jogo da Mega da Virada pela internet? Veja até que horas você pode jogar na mega-sena

A- A+

Está chegando a hora do sorteio mais esperado do ano. A Mega da Virada 2024 vai distribuir um prêmio histórico de R$ 600 milhões, e apostadores podem participar sem sair de casa.

O prêmio deste concurso não acumula. Ou seja, se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o valor será distribuído entre os apostadores que acertarem cinco números. Caso não haja ganhadores nessa faixa, o montante será repassado para quem acertar quatro dezenas.

Como participar?

Acesse o site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. Escolha seus números da sorte e finalize sua aposta em poucos cliques. Os participantes podem selecionar de 6 a 20 números em um total de 60 disponíveis. Há também as opções da "surpresinha", em que o sistema escolhe os números de forma aleatória, e do "bolão", para jogos em grupo.

No caso das apostas online, é necessário um valor mínimo de R$ 30, que pode ser pago com cartão de crédito. Clientes da Caixa também podem utilizar o Internet Banking para realizar seus jogos.

Prazo Final

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 18h do último dia do ano, 31 de dezembro, independente do canal. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo das Loterias Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 20 e o pagamento é realizado com cartão de crédito ou via pix. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

O sorteio terá transmissão ao vivo na TV Globo, a partir das 20h do dia 31. Além disso, as redes sociais da Caixa também transmitem o sorteio. Então, será possível saber ao vivo o resultado da Mega da Virada 2024.

Veja também

Negócios Putin entrega controle de cervejaria russa da gigante AB InBev a grupo local