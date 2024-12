Mega da Virada: 11 números nunca foram sorteados; descubra quais

A- A+

O sorteio da Mega da Virada acontecerá em 31 de dezembro, e os apostadores fazem as contas para saber se têm chance de ficar pelo menos com um pedacinho do prêmio de R$ 600 milhões, maior valor da história da loteria.

Vale tudo na hora de escolher as dezenas: data de aniversário, números da sorte, dezenas que saíram em concursos anteriores.

No ano passado, das seis dezenas sorteadas, duas delas saíram pela primeira vez na Mega da Virada, o 21 e o 48. Entre as 60 dezenas possíveis de serem sorteadas, ainda há 11 números que nunca saíram. Será que esse ano alguma delas vai ser sorteada?

Os números que nunca saíram na Mega da Virada:

07, 08, 09, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60

Os números que mais saíram na Mega da Virada:

5 vezes: 10

4 vezes: 05 e 33

3 vezes: 03, 20, 34, 36, 58, 41 e 56

2 vezes: 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53

1 vez: 01, 06, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 57 e 59

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

Na prática, quem tem as menores chances de ganhar também gasta menos: a aposta simples, de seis números, custa R$ 5. Já aqueles os que querem marcar 20 números precisam desembolsar mais de R$ 193 mil. Com a bolada, a probabilidade de vencer o prêmio máximo da Mega da Virada aumenta para uma em 1.292.

Como fazer bolão na Mega da Virada?

Uma alternativa para quem deseja marcar mais números são os bolões— que são organizados em grupos. Nesse caso, os apostadores ampliam suas chances de ganhar.

No bolão, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Por outro lado, o valor do prêmio tende a ser menor, já que terá de ser dividido entre o grupo todo.

Além dos bolões realizados entre amigos, por exemplo, existem também as cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual é probabilidade de ganhar na Mega da Virada?

Veja a abaixo a tabela de preços das apostas e suas chances de ganhar:

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 5,00 50.063.860 154.518 2.332 7 35,00 7.151.980 44.981 1.038 8 140,00 1.787.995 17.192 539 9 420,00 595.998 7.791 312 10 1.050,00 238.399 3.973 195 11 2.310,00 108.363 2.211 129 12 4.620,00 54.182 1.317 90 13 8.580,00 29.175 828 65 14 15.015,00 16.671 544 48 15 25.025,00 10.003 370 37 16 40.040,00 6.252 260 29 17 61.880,00 4.045 188 23 18 92.820,00 2.697 139 19 19 135.660,00 1.845 105 16 20 193.800,00 1.292 81 13

Fonte: Caixa Econômica Federal

Até que horas vão as apostas da Mega da Virada?

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até 18h do último dia do ano, 31 de dezembro. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo das Loterias Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 20 e o pagamento é realizado com cartão de crédito ou via pix. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

