Durante todo o ano de 2023, cerca de R$ 485,7 milhões em prêmios de loterias foram prescritos. Isso quer dizer que bastante gente deixou de sacar suas apostas premiadas.

Vale lembrar que a maioria das modalidades de jogos possui diversas faixas de premiação, então se não acertar o prêmio principal, o ganhador pode conferir se acertou nas demais faixas.

Quando os prêmios são prescritos, o montante é repassado ao Tesouro Nacional para investimento no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Em 2024, o valor consolidado até novembro em prêmios não sacados totaliza R$ 383 milhões.

Esse ano, a Mega da Virada 2024 tem prêmio estimado em R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas e também irá premiar as apostas que acertarem cinco e quatro números.

Canais Oficiais Loterias CAIXA

As apostas podem ser realizadas em qualquer uma das 13 mil unidades lotéricas espalhadas pelo país, no Portal Loterias CAIXA, App Loterias CAIXA e Internet Banking CAIXA.

Quem quiser também pode fazer um bolão, que é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo.

Os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser compradas no App Loterias CAIXA e no portal, comtarifa de 35% do valor da cota.

Nos canais digitais, o Bolão CAIXA oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas.

Quando o apostador acessa o portal ou o app, são apresentadas as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas à localização geográfica do cadastro do apostador.

Cuidados com o bilhete

Nas apostas realizadas em unidades lotéricas, sendo o bilhete emitido ao portador, para sua segurança, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete com nome completo, número do documento de identificação e CPF.

Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Onde conferir o resultado?

Os sorteios das Loterias CAIXA são realizados no Espaço da Sorte em São Paulo e transmitidos ao vivo pelocanal do YouTubeou perfil doFacebook da CAIXA.

O resultado também será publicado no site das Loterias CAIXA. Agora é só esperar o sorteio e conferir se você é o mais novo milionário do país!

Como resgatar o prêmio?

Após conferência da aposta, caso esteja premiada, o ganhador tem as seguintes opções para resgatar o prêmio:

Para apostas realizadas nos canais físicos, o vencedor recebe seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA para valores até R$ 2.259,20.

Nas apostas realizadas no portal ou app Loterias CAIXA, a solicitação do resgate tem início no próprio portal.

Para receber o valor em lotérica, o ganhador deve selecionar a opção relativa a resgate de prêmio em lotérica, quando será gerado e apresentado o “Código de Resgate”, composto de 6 dígitos e com validade de 24 horas.

Após esse procedimento, o cliente deve comparecer em qualquer unidade lotérica para receber seu prêmio. Para isso, será necessário informar o número de seu CPF e o "Código de Resgate".

Para os apostadores que possuem conta no Mercado Pago, também é possível resgatar prêmios de até R$ 2.259,20 direto nessa conta.

Para isso, basta o ganhador acessar a aposta premiada no portal e selecionar “Mercado Pago” como local de pagamento, informar o e-mail de seu cadastro no Mercado Pago e confirmar o resgate.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em agência da CAIXA.

Vale lembrar que para apostas realizadas por meios digitais, o prêmio é nominal e vinculado ao CPF do cadastro da aposta premiada.

Assim, apenas o titular do CPF vinculado ao cadastro ou seu procurador podem realizar o resgate de prêmio no Portal.

É preciso ter ainda muita atenção ao prazo de recebimento do prêmio que pode ser efetuado em até 90 dias corridos da data de realização do sorteio.

Após esse período o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Fique ligado para não perder o sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. No Youtube da CAIXA e no perfil das Loterias CAIXA no Facebook também é possível acompanhar a transmissão.

As apostas encerram às 18h. É possível registar o palpite nas lotéricas de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias CAIXA ou portal Loterias CAIXA.

A aposta simples custa R$ 5,00. Outras informações estão disponíveis no site da Loterias CAIXA

