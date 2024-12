Mega da virada 2024: veja os números mais sorteados na história antes de apostar

A- A+

Falta um dia para o sorteio da Mega da Virada, e os apostadores fazem as contas para saber se têm chance de ficar pelo menos com um pedacinho do prêmio, a ser anunciado no dia 31 de dezembro, às 20h. O prêmio deste ano deve ser o maior valor da história da loteria, de R$ 600 milhões.



O número mais sorteado até agora no concurso é o 10, selecionado em 5 dos 15 sorteios realizados.

Ao fazer uma aposta simples na Mega da Virada, há uma chance em 50 milhões de ficar milionário.



Mas é possível marcar até 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes para aumentar a probabilidade — só que os custos da aposta também sobem.

Os números que mais saíram na Mega da Virada:

5 vezes: 10

4 vezes: 05 e 33

3 vezes: 03, 20, 34, 36, 58, 41 e 56

2 vezes: 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53

1 vez: 01, 06, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 57 e 59

Entre os 60 números possíveis na Mega da Virada, 11 nunca saíram. São eles: 07, 08, 09, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

Na prática, quem tem as menores chances de ganhar também gasta menos: a aposta simples, de seis números, custa R$ 5. Já aqueles os que querem marcar 20 números precisam desembolsar mais de R$ 193 mil. Com a bolada, a probabilidade de vencer o prêmio máximo da Mega da Virada aumenta para uma em 1.292.

Como fazer bolão na Mega da Virada?

Uma alternativa para quem deseja marcar mais números são os bolões— que são organizados em grupos. Nesse caso, os apostadores ampliam suas chances de ganhar.

No bolão, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Por outro lado, o valor do prêmio tende a ser menor, já que terá de ser dividido entre o grupo todo.

Além dos bolões realizados entre amigos, por exemplo, existem também as cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual é probabilidade de ganhar na Mega da Virada?

Veja a abaixo a tabela de preços das apostas e suas chances de ganhar:

Veja também

Dívidas Serasa: mais de 73 milhões de pessoas estavam endividadas no país