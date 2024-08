A- A+

REDE SOCIAL BlueSky ganha mais de 500 mil usuários nos últimos dois dias, após bloqueio do X Plataforma criada por ex-fundador do Twitter comemorou: "Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade"

A suspensão da rede social X fez a BlueSky, rede social fundada em 2019 por Jack Dorsey, o criador do então Twitter, registrar um aumento de mais de 500 mil usuários nos últimos dois dias.



Nesta sexta-feira (30) a plataforma comemorou: "Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky!".

A BlueSky funciona de forma parecida com a versão antiga do X, permitindo posts com apenas 300 caracteres, além de possibilitar ao usuário que republique postagens de terceiros e compartilhem fotos e textos.







De acordo com especialistas em internet, além da BlueSky, Threads e TikTok aparecem como os principais candidatos a herdarem os usuários do X.

Veja também

Inovação Governo lança linha de crédito de até R$ 50 mil para empresas de tecnologia