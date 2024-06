BNB apresenta em São Paulo linhas de crédito a empresários interessados em investir no Nordeste

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) apresentou a empresários nacionais e internacionais, na última quinta-feira (13), em São Paulo, linhas de crédito disponíveis para estimular a instalação de novos negócios no Nordeste. O encontro com o setor produtivo foi realizado na capital paulista, durante o Invest Alagoas.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou que o estado vem aumentando suas operações de crédito nos últimos anos e estabelecendo um ambiente atrativo economicamente. Em 2023, foram contratados R$ 3,7 bilhões e nos quatro primeiros meses deste ano, os financiamentos já superam R$ 1,4 bilhão, em Alagoas.

O executivo afirmou que o Banco está com recursos disponíveis para todos os setores produtivos e destacou algumas áreas que mais impactam na economia local com apoio do BNB.

“Nós temos linhas atrativas com as menores taxas de juros do mercado, em virtude do nosso Fundo Constitucional, o FNE. Para a indústria, agricultura, obras em parceria com o governo, como saneamento básico, para energias renováveis e o turismo. Queremos fazer a diferença na região Nordeste e no estado de Alagoas temos algumas de nossas operações mais importantes”, afirmou Paulo Câmara.

Invest Alagoas

O evento Invest Alagoas foi realizado pelo governo do estado e contou com a participação de cerca de 150 investidores. O ministro de Transportes, Renan Filho, e o governador de Alagoas, Paulo Dantas, reforçaram a importância do crédito na atração de negócios.

“Nós temos benefícios fiscais arrojados, a gente coloca o empresário dentro de um carro para ele escolher a área em que ele quer investir e o BNB tem acreditado no estado de Alagoas enxergando grandes oportunidades”, afirma Paulo Dantas.

Segundo ele, o resultado tem sido a instalação de novas empresas e o aumento na arrecadação de impostos.

“Até o mês de maio, a média de crescimento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), estava em torno de 30%”, citou Dantas

Crédito em Alagoas

O superintendente do BNB em Alagoas, Sidinei Reis, detalhou as atividades que têm buscado crédito para novos investimentos em 2024. Segundo ele, houve contratação em todos os portes de clientes, dos microempreendedores até os grandes empreendimentos. Pelo programa de microcrédito orientado, Crediamigo, as contratações entre janeiro e maio foram de R$ 175,8 milhões. Já para a agricultura familiar, R$ 191 milhões. Os projetos de infraestrutura contrataram R$ 600 milhões.

Veja também

sinagências Diretor-geral da ANP teme forte impacto da Operação Valoriza Regulação em liberações da agência