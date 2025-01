BNB aumenta em 52% contratações da agricultura familiar pelo Agroamigo em 2024

A- A+

O Agroamigo, programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste (BNB), alcançou R$ 8,6 bilhões em financiamentos em 2024, um crescimento de 52% em relação a 2023, quando o volume contratado foi de R$ 5,6 bilhões.

A alta é ainda mais expressiva se comparada a 2022, com um avanço de 126%. No total, foram realizadas mais de 688 mil operações, beneficiando agricultores familiares em estados do Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou o impacto do programa na inclusão social.

“Recebemos mais de 113 mil clientes novos no Agroamigo em 2024, famílias que nunca haviam acessado esse crédito e agora têm recursos para investir em plantações, criação de animais ou melhorias na produção. Essa é uma missão que o presidente Lula nos confiou: levar oportunidades, sobretudo para os pequenos”, afirmou.



As mulheres continuaram sendo o maior público do Agroamigo em 2024, representando 51,4% dos contratos e 51,6% do valor financiado. Mais de 353 mil microempreendedoras rurais receberam R$ 4,44 bilhões em crédito, com orientação técnica para desenvolver suas atividades e contribuir para o sustento de suas famílias.

Pernambuco

Em Pernambuco, o Agroamigo movimentou R$ 1,03 bilhão em 2024, um aumento de 65% em relação ao valor registrado no ano anterior, de R$ 623 milhões. O número de operações também cresceu, passando de 66.502 para 84.203, uma alta de 27%. No total, mais de 14 mil agricultores pernambucanos acessaram o programa pela primeira vez no último ano.

O superintendente estadual do BNB em Pernambuco, Huno Luiz de Queiroz, destacou a importância do crédito orientado.

“O Agroamigo respeita as vocações econômicas do estado, considerando as potencialidades de cada região. Isso permite aos agricultores desenvolverem suas atividades agropecuárias dentro das peculiaridades locais”, explicou.

