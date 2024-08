BNB deve investir R$ 6 bilhões em Pernambuco até o final do ano

A- A+

O superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, Hugo Queiroz, falou nesta quarta-feira sobre a execução orçamentária da instituição neste ano de 2024 e os projetos prioritários voltados ao desenvolvimento do Estado durante visita realizada à Folha de Pernambuco. Ele foi recebido pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi; pela diretora Administrativa, Mariana Costa; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Queiroz, que estava acompanhado da assessora de comunicação, Etiene Ramos, ressaltou, por exemplo, que até o final do ano a Superintendência do BNB deve alcançar a marca de R$ 6 bilhões investidos, ressaltando que R$ 1 bilhão deverão ser contratados através do programa de microcrédito produtivo, o Crediamigo. Outros R$ 1 bilhão deverão ir para o microcrédito rural, denominado Agroamigo.



Esses valores chegam a ser até maiores do que o previsto inicialmente para este ano e, um dos motivos, seria a ampliação da rede de atendimento do BNB no Estado que passará de 40 postos para 73 até dezembro. “Estamos falando de operações em que, no caso do Crediamigo, envolvem um valor médio de apenas R$ 2 mil”, ressaltou o superintendente.

Do total de R$ 6 bilhões a serem investidos, quase R$ 5 bilhões são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O restante vem de outras fontes como recursos próprios. “É importante ressaltar sempre o impacto social dessas operações. Os empreendedores de menor porte sempre são prioritários porque somos uma instituição que, muitas vezes, só tem acesso a crédito via BNB”, ressaltou Hugo Queiroz.

