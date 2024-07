A- A+

Desenvolvimento econômico BNB recebe ministra Luciana Santos para debater inovação tecnológica no desenvolvimento dos estados O fórum também marca a celebração dos 72 anos do Banco do Nordeste

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, debatem, nesta quinta-feira, 18, como a inovação tecnológica pode potencializar o desenvolvimento econômico e social dos estados da Região.

O tema será tratado no primeiro painel do 30º Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, que ocorre das 14h às 17h30, na sede do Banco, em Fortaleza.

O Fórum marca a celebração pelos 72 anos de criação do Banco do Nordeste e recebe, ainda, os presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e da Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria (ABDI), Ricardo Capelli, no painel Inovações Tecnológicas e Sustentabilidade na Indústria Nordestina: Oportunidades e Desafios no Âmbito do Programa Nova Indústria Brasil.

O diretor Financeiro e de Crédito do BNB, Wanger Rocha, fará a mediação do tema.



A programação segue com a governadora do Rio Grande do Norte e presidente do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, e o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire, discutindo o mercado externo como vetor de crescimento dos estados do Nordeste.





