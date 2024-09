A- A+

Justiça Federal Bolsas de grife apreendidas pela PF serão leiloadas por lance mínimo de R$ 540 Ofertas podem chegar a R$ 15 mil. Interessados podem participar do certame até 13 de setembro

Bolsas de luxo apreendidas em operações da Justiça Federal serão leiloadas na próxima semana, com lances mínimos que variam de R$ 540 a R$ 15 mil. Há exemplares de grifes renomadas como Chanel, Louis Vuitton, Prada e Christian Dior.



O leilão está aberto para lances de pessoas físicas e jurídicas até 13 de setembro. Caso as bolsas não sejam arrematadas, ficarão disponíveis em venda direta até 25 de setembro.

Os objetos pertenciam à doleira Nelma Kodama e foram apreendidos durante a Operação Descobrimento, realizada pela Polícia Federal (PF) em 2022, para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de cocaína.

As todo são 34 itens, avaliados em mais de R$ 250 mil. Entre os destaques, estão bolsas da Chanel com valores estimados de R$ 40 mil cada, uma caixa de transporte de animais da Louis Vuitton avaliada em R$ 16.600 e uma bolsa da Prada com valor de R$ 22 mil.

O leilão é promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Os interessados devem fazer um cadastro prévio no site da Balbino Leilões, respeitando as normas de participação, como o envio de documentos e a aceitação do termo de não visitação.

A falta de visitação pode ser um risco, já que os produtos estão sujeitos a alterações não detectadas durante a perícia.



Para arrematar essas peças, os interessados devem também atentar-se aos detalhes técnicos do leilão online, como a questão do delay na transmissão do sinal de internet, que pode interferir diretamente na validação dos lances.

Outro ponto de atenção é a finalização do pagamento. Somente após orientações enviadas pela equipe do leiloeiro, os arrematantes devem proceder com o pagamento. Esse cuidado visa a garantir a segurança dos envolvidos e evitar fraudes.

Além disso, o processo de transferência dos bens pode sofrer morosidade devido a restrições que recaem sobre os veículos e bolsas, responsabilidade de órgãos como o Detran e a Fazenda Estadual.

Até o momento, nenhum lance foi registrado nos lotes. A expectativa é que, nos próximos dias, o interesse seja manifestado, principalmente entre os colecionadores e revendedores.



Os valores arrecadados serão reinvestidos ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol).

