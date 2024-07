A- A+

MERCADO Bolsas de NY fecham em queda e Nasdaq tem pior dia desde outubro de 2022, com tombo de techs As ações da Tesla e da Alphabet, controladora do Google, estiveram entre as baixas notáveis após lucros decepcionantes.

As Bolsas de Nova York fecharam em queda forte nesta quarta-feira, 24, com o Nasdaq registrando o pior desempenho desde outubro de 2022, após as grandes empresas de tecnologia puxarem para baixo os índices.



As ações da Tesla e da Alphabet, controladora do Google, estiveram entre as baixas notáveis após lucros decepcionantes.



O S&P 500 teve a maior baixa desde dezembro de 2022. O movimento no setor de tecnologia refletiu ainda a percepção de fragilidade após a pane global causada por uma atualização de software na sexta-feira, segundo analista.

O Nasdaq terminou em baixa de 3,64%, em 17.342,41 pontos. O S&P 500 caiu 2,31%, encerrando o pregão aos 5.427,13 pontos. O Dow Jones perdeu 1,25%, fechando em 39.853,87 pontos. Enquanto isso, o índice VIX, que mede a volatilidade, hoje tinha alta de mais de 22%, perto do fechamento de Nova York.

O principal responsável pela gestora Trígono, Werner Roger, disse, em entrevista, que o Nasdaq reflete a realização de lucro das ações das grandes de tecnologia, mas também o desconforto com o setor após a pane global de sexta-feira desencadeada por uma atualização de software da empresa de cibersegurança Crowdstrike.



"Isso mostra fragilidade do setor de tecnologia, com tudo na nuvem, terceirizado e é um fator de risco", disse. "Os ativos começam a cair, ordens de venda são disparadas e com tudo automatizado por algoritmos, há um efeito manada sem que alguém especificamente tenha causado o movimento", afirmou.

A ação da Tesla despencou 12,33%, após balanço trimestral divulgado no fim da tarde de ontem. No caso da Alphabet, pesou a perspectiva de gastos intensos no trimestre atual e o papel cedeu 5,04%.

As outras empresas do grupo "Sete magníficas" também foram pressionadas. A Microsoft perdeu 3,59%; a Nvidia caiu 6,80%; a Meta cedeu 5,61% e a Apple, 2,88%%. A Amazon fechou em baixa de 2,99%.

A Crowdstrike cedeu 3,99%. O grupo americano de segurança cibernética Crowdstrike se comprometeu a implementar melhorias em seus testes internos como parte das medidas para evitar uma repetição da pane global de tecnologia que atingiu milhares de computadores na semana passada

